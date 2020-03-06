Нацбанк опустив курс долара перед вихідними



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Долар коштує 24,7 гривні

Національний банк України визначився з офіційними курсами валют на п'ятницю, 6 березня. Ці ж курси діятимуть протягом найближчих двох вихідних - суботи та неділі.

Долар США здешевшав на 15 копійок і коштує 24,74 грн.

Євро здешевшав на 1 копійку і коштує 27,69 грн.

Раніше уряд оновив прогнози щодо курсу долара в Україні. Оптимістичний сценарій: 2020 рік - 24,8 грн за долар, 2021 рік - 23,9 грн, 2022 рік - 24,2 грн. Консервативний прогноз: 2020 рік - близько 27 грн.

Топменеджери українських компаній, щоквартальне опитування яких традиційно провів Нацбанк, прогнозують, що протягом найближчих 12 місяців долар в Україні коштуватиме 27-28 гривень.

Прогнози Міжнародного валютного фонду щодо курсу долара в Україні такі: 2019 рік - 26,75 грн, 2020 рік - 27,72 грн, 2021 рік - 28,70 грн, 2022 рік - 29,67 грн, 2023 рік - 30,64 грн, 2024 рік - 31,61 грн.

Історичні антирекорди гривні стосовно іноземних валют в офіційних курсах НБУ: долар США 26 лютого 2015-го сягнув найвищого показника в 30,01 грн, євро встановив свій рекорд 26 січня 2018 року - 35,66 грн.

Як повідомляли фінансові аналітики, стабільність курсу долара в Україні порушиться після 8 березня.

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