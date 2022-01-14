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    Економіка та фінанси

    Нацбанк витратив для підтримки гривні $330 млн за тиждень

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    Нацбанк збільшив продаж валюти для підтримки курсу гривні - Нацбанк витратив для підтримки гривні $330 млн за тиждень
    Нацбанк збільшив продаж валюти для підтримки курсу гривні
    фото: glavcom.ua

    Продаж валюти збільшено для підтримки курсу гривні порівняно з минулим тижнем у три раза

    Національний банк України протягом тижня 10-14 січня продав на міжбанківському валютному ринку $330 млн. Про це повідомляє НБУ.

    Продаж валюти збільшено для підтримки курсу гривні порівняно з минулим тижнем ($100 млн) у 3,3 раза.

    Офіційний курс долара до гривні зріс за тиждень на 1,6%, до максимуму за дев'ять місяців. Станом на 17 січня встановлено курс на рівні 27,95 грн за долар.

    За 2021 рік НБУ продав на міжбанку $1 275,70 млн і купив $3 690,70 млн.

    Нагадаємо, перед Різдвом курс долара зріс до максимуму за пів року.

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    Теги: українці гривня НБУ
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    Нацбанк витратив для підтримки гривні $330 млн за тиждень