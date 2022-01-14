Нацбанк витратив для підтримки гривні $330 млн за тиждень
Продаж валюти збільшено для підтримки курсу гривні порівняно з минулим тижнем у три раза
Національний банк України протягом тижня 10-14 січня продав на міжбанківському валютному ринку $330 млн. Про це повідомляє НБУ.
Продаж валюти збільшено для підтримки курсу гривні порівняно з минулим тижнем ($100 млн) у 3,3 раза.
Офіційний курс долара до гривні зріс за тиждень на 1,6%, до максимуму за дев'ять місяців. Станом на 17 січня встановлено курс на рівні 27,95 грн за долар.
За 2021 рік НБУ продав на міжбанку $1 275,70 млн і купив $3 690,70 млн.
Нагадаємо, перед Різдвом курс долара зріс до максимуму за пів року.