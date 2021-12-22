Заощадження на «чорний» день: у яких валютах українці зберігають гроші

Кожен третій громадянин не має заощаджень

В Україні кожен третій громадянин (32%) не має жодних фінансових заощаджень. Цей показник за сім місяців (з березня по жовтень 2021 року) зріс на 2%, повідомляється в дослідженні компанії Research & Branding Group, що базується на опитуванні 1800 осіб.

Ті, хто відкладає гроші «на чорний день», розповіли, якій валюті найбільше довіряють: долар США – 40% респондентів; євро – 19%; гривні – 10%; жодній валюті як засобу зберігання грошей не довіряють 12% опитаних.

Найчастіше долару віддають перевагу жителі центрального регіону, а найнижча довіра до цієї валюти – серед українців віком понад 60 років.

Євро має найбільший попит у жителів західного регіону. Гривня – східного регіону та серед літніх громадян.

Щодо терміну, на який українцям вистачило б відкладених грошей, то найбільше респондентів відповіло, що на місяць або до чотирьох місяців – по 23%. Тих, кому грошей вистачить на півроку – 7%, на рік і більше – 4%.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки українців роблять заощадження на старість.

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