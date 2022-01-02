Як зміниться курс долара в січні: прогноз експерта

У перший місяць 2022 року суттєвих коливань вартості гривні не прогнозується

У січні 2022 року не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. Долар буде перебувати в районі 27-27,5 гривні. Про це розповів Вадим Іосуб, старший аналітик «Альпарі», пише «РБК-Україна».

«У січні, найімовірніше, долар не покине діапазон 27-27,5 гривні», – зазначив аналітик.

За його словами, з початку 2021 року по першу половину листопада долар знизився з 28,4 до 26 гривень. Листопадовий розворот курсу аналітик пов'язав насамперед із загостренням геополітичної ситуації на кордоні України з РФ.

На період з 31 грудня по 4 січня 2022 року Національний банк встановив офіційний курс на рівні 27,27 гривні за долар.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки буде коштувати долар після різдвяних вихідних .

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