Гривня упродовж 2021 року зміцнилася до долара на 3,5%

Стало відомо, як гривня ревальвувала до іноземних валют

Офіційний обмінний курс національної валюти посилився на гривню – з 28,2746 грн/$ на кінець 2020 року до 27,2782 грн/$ на кінець 2021-го, повідомляє FinClub.

Мінімальне значення курсу було зафісовано біля позначки 26 грн/$.

За цей же період зміцнення гривні відносно євро становило 11%.

Курс посилився з 34,7396 грн/євро до 30,9226 грн/євро.

Показники курсу гривні до іноземних валют/фото: finclub

Більш швидке укріплення до європейської валюти викликано тим, що євро в цей час девальвував до долара США.

Нагадаємо, експерти відповіли, чи може українська валюта повторити сценарій 2014 року.

Також уряд зробив прогноз курсу долара на кінець року.

Як відомо, українці купили рекордний обсяг валюти в листопаді.

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