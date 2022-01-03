  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Гривня упродовж 2021 року зміцнилася до долара на 3,5%

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Укріплення гривні спричинене девальвацією євро до долара - Гривня упродовж 2021 року зміцнилася до долара на 3,5%
    Укріплення гривні спричинене девальвацією євро до долара
    фото: Нацбанк України/Facebook

    Стало відомо, як гривня ревальвувала до іноземних валют

    Офіційний обмінний курс національної валюти посилився на гривню – з 28,2746 грн/$ на кінець 2020 року до 27,2782 грн/$ на кінець 2021-го, повідомляє FinClub.

    Мінімальне значення курсу було зафісовано біля позначки 26 грн/$.

    За цей же період зміцнення гривні відносно євро становило 11%.

    Курс посилився з 34,7396 грн/євро до 30,9226 грн/євро.

    Показники курсу гривні до іноземних валют/фото: finclub
    Показники курсу гривні до іноземних валют/фото: finclub

    Більш швидке укріплення до європейської валюти викликано тим, що євро в цей час девальвував до долара США.

    Нагадаємо, експерти відповіли, чи може українська валюта повторити сценарій 2014 року.

    Також уряд зробив прогноз курсу долара на кінець року.

    Як відомо, українці купили рекордний обсяг валюти в листопаді.

    Читайте також:
    Теги: курс валют економіка українці гривня час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Гривня упродовж 2021 року зміцнилася до долара на 3,5%