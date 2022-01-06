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    Економіка та фінанси

    Курс долара зріс до максимуму за пів року

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    Востаннє настільки гривня втрачала свої позиції ще в кінці червня - Курс долара зріс до максимуму за пів року
    Востаннє настільки гривня втрачала свої позиції ще в кінці червня

    НБУ підвищив вартість валюти на 15 копійок за день

    Офіційний курс гривні до долара на 6 січня 2022 року встановлений на рівні 27,45 грн за долар. Курс долара до гривні виріс до максимуму за півроку. Про це йдеться на сайті регулятора.

    Національний банк України (НБУ) на 6 січня 2022 року встановив курс на такому рівні: 27,4551 грн за $1 (+0,1575 грн). При цьому курс долара на 5 січня становив 27,2976 грн за $1.

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    Курс зріс на 15 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

    Нагадаємо, гривня упродовж 2021 року зміцнилася до долара на 3,5%.

    Також стало відомо, як зміниться курс долара в січні: прогноз експерта.

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    Теги: Національний банк курс валют банк гривня НБУ
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    Курс долара зріс до максимуму за пів року