Курс долара зріс до максимуму за пів року

Востаннє настільки гривня втрачала свої позиції ще в кінці червня

НБУ підвищив вартість валюти на 15 копійок за день

Офіційний курс гривні до долара на 6 січня 2022 року встановлений на рівні 27,45 грн за долар. Курс долара до гривні виріс до максимуму за півроку. Про це йдеться на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 6 січня 2022 року встановив курс на такому рівні: 27,4551 грн за $1 (+0,1575 грн). При цьому курс долара на 5 січня становив 27,2976 грн за $1.

Курс зріс на 15 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, гривня упродовж 2021 року зміцнилася до долара на 3,5%.

Також стало відомо, як зміниться курс долара в січні: прогноз експерта.

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