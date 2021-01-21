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    Економіка та фінанси

    Нацбанк залишив облікову ставку без змін

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    Облікова&nbsp;ставка залишилася на мінімальному в історії України рівні - Нацбанк залишив облікову ставку без змін
    Облікова ставка залишилася на мінімальному в історії України рівні
    Фото з відкритих джерел

    Головний банк країни очікує високу інфляцію у 2021 році

    Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 6,0% з 22 січня 2020 року. Про це повідомив глава НБУ Кирило Шевченко під час пресбрифінгу.

    Таким чином, ставка залишилася на мінімальному в історії України рівні.

    Також очільник НБУ повідомив, що інфляція у 2020 році становила 5% і досягла центральної точки цільового діапазону із значним прискоренням до кінця року завдяки відновленню економічної активності.

    За прогнозами НБУ, індекс споживчих цін перевищить цільовий діапазон НБУ вже у січні 2021 року, досягнувши 6,2% у річному вимірі. У березні інфляція буде 7%, у червні перевищить 8%. 

    «Однак слід враховувати, що поточний інфляційний сплеск зумовлений факторами пропозиції: подорожчанням продовольства через поганий врожай, вищими адміністративно-регульованими цінами. Такі ефекти будуть поступово згасати за відсутності додаткових шоків. Тож ми очікуємо, що до кінця поточного року інфляція сповільниться до 7% і у першій половині 2022 року увійде до цільового діапазону», - розповів Шевченко. 

    В 2022–2023 роках інфляція перебуватиме близько середньострокової цілі в 5%, у першому півріччі 2022 року становитиме 5,9%.

    Також зазначається, що Національний банк буде готовий підвищувати облікову ставку для приведення інфляції до цільового діапазону.

    «Падіння економіки у 2020 році було значно меншим, ніж очікувалося, а в 2021 та в наступні роки вона зростатиме на рівні близько 4%», - зазначають у регуляторі. 

    У Нацбанку також очікують, що профіцит поточного рахунку в 2020 році сягне одного з найбільших рівнів в історії України – 4,8% ВВП. Проте у 2021–2023 роках поточний рахунок платіжного балансу повернеться до дефіциту.

    Теги: інфляція Національний банк економіка ВВП фінанси Кирило Шевченко НБУ
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