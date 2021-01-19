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    Українські банки за рік закрили майже 900 відділень

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    Найбільше відділень за рік закрив державний Ощадбанк &ndash; 490 - Українські банки за рік закрили майже 900 відділень
    Найбільше відділень за рік закрив державний Ощадбанк – 490
    Фото: Корреспондент.net

    Лише за останні три місяці 2020 року в Україні кількість банківських відділень скоротилася на 195 одиниць

    За останні три місяці 2020 року в Україні кількість банківських відділень скоротилася на 195 одиниць - до 7 134. За рік їхня кількість скоротилася на 868. Про це свідчать дані Нацбанку. 

    Зазначимо, за 2020 рік кількість відділень скоротилася на 10,8% ( із 8002 у 2019 році).

    Найбільше відділень за рік закрив державний Ощадбанк – 490, наразі він нараховує 1837 відділень.

    Державний Приватбанк за рік скоротив 211 відділень до 1717.

    Райффайзен Банк Аваль скоротив 100 відділень до 396. Державний Укргазбанк – «мінус» 26 відділень (276). УкрСиббанк закрив 12 відділень (272).

    Альфа-Банк скоротив 39 відділень (218). По 16 відділень закрили Сбербанк (90) і ТАСкомбанк (87). Кредобанк скоротив 4 відділення (82).

    Водночас у 2020 році банки відкрили 79 відділень. Найбільше відкрив державний Укргазбанк - 26, ПУМБ - 16, Акордбанк - 8, банк «Січ» - 6, А-Банк - 7, банк «Альянс» - 5 і державний Укрексімбанк - 2.

    На 1 січня в Україні налічується 73 діючих банки, їх кількість скоротилася за рік на два. Торік збанкрутували банк «Аркада» і «Місто Банк».

    За даними Фонду гарантування, наразі триває ліквідація 46 неплатоспроможних банків, торік завершено ліквідацію 50 банків. Зокрема в грудні завершено ліквідацію АТ«НК Банк» та АКБ «Новий».

    У третьому кварталі 2020 року банки скоротили кількість структурних підрозділів на 251. Найбільше відділень закрив Ощадбанк – 166 та ПриватБанк - 83.

    У другому кварталі 2020 року банки скоротили 304 відділення. Найбільше відділень закрив Ощадбанк – 174 та ПриватБанк - 58.

    За перші пів року кількість діючих структурних підрозділів українських банків зменшилась на 422 відділень – до 7580.

    За весь 2019 рік кількість структурних підрозділів українських банків зменшилась на 507 відділень – до 8002.

    Теги: Ощадбанк Національний банк економіка банки Приватбанк фінанси
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