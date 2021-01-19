Українські банки за рік закрили майже 900 відділень

Найбільше відділень за рік закрив державний Ощадбанк – 490

Лише за останні три місяці 2020 року в Україні кількість банківських відділень скоротилася на 195 одиниць

За останні три місяці 2020 року в Україні кількість банківських відділень скоротилася на 195 одиниць - до 7 134. За рік їхня кількість скоротилася на 868. Про це свідчать дані Нацбанку.

Зазначимо, за 2020 рік кількість відділень скоротилася на 10,8% ( із 8002 у 2019 році).

Найбільше відділень за рік закрив державний Ощадбанк – 490, наразі він нараховує 1837 відділень.

Державний Приватбанк за рік скоротив 211 відділень до 1717.

Райффайзен Банк Аваль скоротив 100 відділень до 396. Державний Укргазбанк – «мінус» 26 відділень (276). УкрСиббанк закрив 12 відділень (272).

Альфа-Банк скоротив 39 відділень (218). По 16 відділень закрили Сбербанк (90) і ТАСкомбанк (87). Кредобанк скоротив 4 відділення (82).

Водночас у 2020 році банки відкрили 79 відділень. Найбільше відкрив державний Укргазбанк - 26, ПУМБ - 16, Акордбанк - 8, банк «Січ» - 6, А-Банк - 7, банк «Альянс» - 5 і державний Укрексімбанк - 2.

На 1 січня в Україні налічується 73 діючих банки, їх кількість скоротилася за рік на два. Торік збанкрутували банк «Аркада» і «Місто Банк».

За даними Фонду гарантування, наразі триває ліквідація 46 неплатоспроможних банків, торік завершено ліквідацію 50 банків. Зокрема в грудні завершено ліквідацію АТ«НК Банк» та АКБ «Новий».

У третьому кварталі 2020 року банки скоротили кількість структурних підрозділів на 251. Найбільше відділень закрив Ощадбанк – 166 та ПриватБанк - 83.

У другому кварталі 2020 року банки скоротили 304 відділення. Найбільше відділень закрив Ощадбанк – 174 та ПриватБанк - 58.

За перші пів року кількість діючих структурних підрозділів українських банків зменшилась на 422 відділень – до 7580.

За весь 2019 рік кількість структурних підрозділів українських банків зменшилась на 507 відділень – до 8002.