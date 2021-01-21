В Україні подорожчав долар: курс валют на 21 січня

Гривня ослабла на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником

Національний банк України на четвер, 21 січня, послабив гривню відносно долара на 5 копійок, і залишив практично без змін відносно євро.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

100 доларів США – 2820,35 гривні (+0,0491 грн).

100 євро - 3414,88 гривні (-0,0067 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу зріс на 11 копійок, до 28,27 гривні за долар, курс у купівлі – до 28,25 гривні за долар. Курс євро в продажу зріс на 1 копійку, до 34,15 гривень за євро.

Раніше фінансисти розповіли, що буде з курсом долара після закінчення локдауну.