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    Економіка та фінанси

    В Україні подорожчав долар: курс валют на 21 січня

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    Курс долара зріс до 28,20 грн - В Україні подорожчав долар: курс валют на 21 січня
    Курс долара зріс до 28,20 грн

    Гривня ослабла на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником

    Національний банк України на четвер, 21 січня, послабив гривню відносно долара на 5 копійок, і залишив практично без змін відносно євро.

    Про це свідчать дані на сайті НБУ.

    Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

    • 100 доларів США – 2820,35 гривні (+0,0491 грн).
    • 100 євро - 3414,88 гривні (-0,0067 грн).
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    На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу зріс на 11 копійок, до 28,27 гривні за долар, курс у купівлі – до 28,25 гривні за долар. Курс євро в продажу зріс на 1 копійку, до 34,15 гривень за євро.

    Раніше фінансисти розповіли, що буде з курсом долара після закінчення локдауну.

    Теги: Національний банк курс валют економіка валютні операції гривня фінанси НБУ
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