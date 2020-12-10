Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 6% річних

Зниження облікової ставки до 6% було ухвалене 12 червня 2020 року

Національний банк ухвалив рішення не змінювати облікову ставку та залишити її на рівні 6%.

Про це 10 грудня повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко.

«Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 6% річних», - сказав Шевченко.

Зниження облікової ставки до 6% було ухвалене рішенням правління Національного банку України від 12 червня 2020 року.

У квітні облікова ставка була знижена до 8%, у березні – до 10%, 31 січня – до 11%. Також облікова ставка регулярно знижувалася у 2019 році. 25 квітня минулого року НБУ вперше за 2 роки знизив облікову ставку на 0,5% – до 17,5% річних.

Зазначимо, облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Нагадаємо, основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції через 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище цільового рівня, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до цілі 5%. І навпаки: при більш низькому прогнозованому показнику інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.