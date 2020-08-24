Нацбанк займеться «вихованням» колекторів



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Нацбанк створить реєстр колекторів

Тільки за місяць Нацбанк отримав 535 звернень громадян зі скаргами на дії колекторських компаній

Національний банк готує законопроєкт щодо регулювання роботи підприємств, які займаються стягненням прострочених боргів.

Про це повідомила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова в ході зустрічі з представниками небанківського фінансового сектора.

За її словами, законопроєкт передбачає створення реєстру колекторських компаній. Виключення з реєстру означатиме заборону банкам і фінансовим установам укладати договори з цією структурою, підкреслила Рожкова.

Вона уточнила, що виключення з реєстру буде застосовуватися, якщо компанія не реагує на письмові вимоги Нацбанку і на штрафи за порушення законодавства при взаємодії з боржником.

Рожкова також зазначила, що тільки за місяць Нацбанк отримав 535 звернень громадян зі скаргами на дії колекторських компаній. За підсумками розгляду скарг встановлені випадки грубих порушень колекторами вимог законодавства, заявила вона.

Тому в законопроєкті для колекторської компанії з'явиться вимога щодо дотримання нею правил етичної поведінки з боржником.

«У разі порушення колектором правил етичної поведінки будуть передбачені заходи впливу і санкції, в тому числі виключення з реєстру колекторських компаній», – зазначила перший заступник голови НБУ.