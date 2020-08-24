РФ вирішила відновити плавучий космодром «Морський старт»



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Проект «Морський старт» раніше заморозили

За оцінкою російського чиновника, «Морський старт» буде комерційно успішним, якщо з нього будуть здійснювати п'ять пусків на рік

Віце-прем'єр РФ Юрій Борисов повідомив на форумі «Армія-2020», що плавучий космодром «Морський старт» буде відновлений, за попередніми оцінками, за 35 мільярдів рублів. Про це 24 серпня повідомляють російські ЗМІ.

Рішення відновити космодром прийняли після обговорення з президентом РФ Путіним, сказав Борисов. «Нам було б нерозумно не відновити «Морський старт» і не користуватися ним. Все це технічно можливо», - зазначив віце-прем'єр.

У майбутньому, за словами Борисова, з'явиться спеціалізований оператор, який займатиметься запусками з космодрому. «Хто буде засновником цього оператора - питання ще відкрите, але я думаю, що там є місце і «Роскосмосу», і «Росатому», і S7. Можливо, [серед засновників] будуть ще якісь фонди або банки, тому що потрібні гроші», - сказав Борисов.

За оцінкою російського чиновника, «Морський старт» буде комерційно успішним, якщо з нього будуть здійснювати п'ять пусків на рік.

У «Росатомі» раніше оцінювали вартість покупки космодрому у компанії S7 Space в 11 мільярдів рублів, а витрати на його відновлення - в 84 мільярди рублів у цінах 2020 року (або 91 мільярд рублів з урахуванням прогнозованої інфляції).

Останні роки космодром «Морський старт» належав компанії S7 Space, дочірній структурі холдингу S7 Group. У червні 2020 року, як писали ЗМІ, S7 вирішила продати майданчик, оскільки у компанії немає грошей на розвиток плавучого космодрому. Проект «Морський старт» тимчасово заморозили.