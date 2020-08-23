Рада хоче ліквідувати борги за комуналку. Чи допоможе реструктуризація



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Житлово-комунальне господарство потребує системної реформи

«В системі ціноутворення ЖКГ потрібно навести лад», – Кушнірук

Верховна Рада усерйоз перейнялася питанням заборгованості за житлово-комунальні послуги. На початку червня в парламенті було зареєстровано законопроєкт про загальну реструктуризацію боргів за ЖКП, який мав посилити покарання для неплатників. Чи скоротяться борги – про це йдеться в авторській статті на сайті «Сьогодні».

Економічний експерт Борис Кушнірук вважає, що житлово-комунальне господарство потребує системної реформи. Одна тільки реструктуризація не виправить ситуацію з платежами, вважає експерт, якщо не буде вирішено питання застарілих мереж, у яких тепловтрати в рази вищі, аніж у розвинених країнах. Якщо не буде розроблено ефективні моделі теплопостачання з урахуванням особливостей кожного населеного пункту.

«Передусім потрібно міняти модель оплати за житлово-комунальні послуги, переходити до абонентської плати. За такої моделі платежі розбиваються на 12 місяців рівними частинами, а за підсумками року робиться перерахунок. Це знизить навантаження на домогосподарства в зимовий період, і значній частині населення субсидії взагалі не знадобляться», – вважає Борис Кушнірук.

Система абонплати, на думку експерта, дасть постачальникам газу і тепла можливість закуповувати енергоресурси влітку, в період низьких цін, і завдяки цьому ціни на компослуги для населення можна буде знизити.

«Проблеми потрібно розв’язувати в комплексі. Просто реструктуризація без розв’язання інших проблем ЖКГ нічого не дає. Вона залишає існуючу неефективну і вкрай корумповану модель всього, що пов’язано з ЖКГ. Я вважаю неправильним, наприклад, забирати у людей майно, житло, якщо при цьому не вибудувано модель, яка робить систему ЖКГ максимально ефективною. Якщо внаслідок корупції, внаслідок неефективної моделі ціноутворення (а не через ціни на газ) ціни на послуги ЖКГ завищені, як можна забирати у людей майно за те, що вони не платять за завищеними тарифами? А от якщо навести в цьому питанні лад, тоді будуть підстави вимагати розрахуватися за боргами», – впевнений Борис Кушнірук.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики на засіданні дійшов висновку, що проєкт закону №3323 «Про списання заборгованості населення за постачання природного газу, централізоване опалення та постачання гарячої води, постачання електричної енергії, що сформувалась станом на 1 січня 2020 року» відповідає вимогам чинного законодавства і не містить корупційних ризиків. Відповідне рішення ухвали у Раді 16 червня.

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