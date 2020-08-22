НБУ з осені змінює тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторів



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Зміна тарифів стимулюватиме банки України самостійно перерозподіляти готівку у власній мережі

В Україні діє делегована модель концепції організації готівкового обігу

З 1 вересня 2020 року Національний банк змінює тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторських компаній. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Національний банк оновив діючі тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторських компаній для банків, які не користуються статусом уповноваженого. Це сприятиме подальшому розвитку делегованої моделі організації готівкового обігу, активізації міжбанківського ринку готівкової національної валюти», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до прийнятого правлінням Нацбанку рішення, передбачено внесення таких змін:

відмінено розмежування плати за номіналами банкнот і розмінних монет, установлено єдиний розмір тарифу за видачу готівки – 0,4% від суми виданої готівки;

підвищено тариф за видачу банкнот у національній валюті України банкам для підкріплення їхніх кас у межах зданих ними сум невідсортованих банкнот із 0,3% до 0,5% від суми виданих банкнот;

установлено тариф за здавання надлишків готівки, придатних до обігу банкнот (монет) у розмірі 0,25% від суми зданої готівки.

«Зміна тарифів стимулюватиме банки України самостійно перерозподіляти готівку у власній мережі, між банками та уповноваженими банками, уникати зустрічних перевезень готівки та сприятиме розширенню безготівкових форм розрахунків. Водночас Національний банк залишив без змін пільгові тарифи на касове обслуговування банків готівкою, послуги яких пов’язані з виплатою пенсій, соціальної допомоги та субсидій через підприємства зв’язку України і виплатами готівки бюджетним установам та організаціям, переведеним на обслуговування до Державної казначейської служби України», – вказано у повідомленні.

Повідомляється, що зношені і пошкоджені грошові знаки України й надалі прийматимуться та обмінюватимуться Національним банком безоплатно на нові грошові знаки без обмежень щодо сум і строків такої заміни.

«Зміна тарифів відповідає Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року, якою передбачено сприяти зменшенню частки готівкового обігу на користь безготівкового. Нагадаємо, що тарифи за касове обслуговування є тарифами Національного банку виключно для банків та інкасаторських компаній. Банки забезпечують своїх клієнтів готівкою на договірних умовах. Змінені тарифи затверджено постановою правління НБУ від 19 серпня 2020 року № 120 «Про внесення змін до тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України у системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування», яка набирає чинності з 1 вересня 2020 року», – повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що з 2016 року в Україні діє делегована модель концепції організації готівкового обігу, суть якої полягає у тому, що Національний банк передає запаси готівки Національного банку на зберігання уповноваженим банкам для забезпечення готівкою регіонів, на які припадає більшість операцій з отримання готівки від Національного банку.

Нагадаємо, наглядова рада Приватбанку затвердила нову структуру правління банку.

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