Нацкомісія анулювала ліцензію найстарішої в країні «Української фондової біржі»

«Українська фондова біржа» була створена в жовтні 1991 року постановою уряду

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку анулювала ліцензію на здійснення діяльності ПрАТ «Українська фондова біржа».

Відповідне рішення № 225 НКЦПФР ухвалила на засіданні.

Рішення схвалене у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку протягом року, згідно з наявними в НКЦПФР адміністративними даними впродовж 2020 року.

«Українська фондова біржа» (УФБ, Київ) – найстаріша фондова біржа країни, створена 29 жовтня 1991 року постановою уряду.

За даними УФБ, торік біржа отримала 0,16 млн грн чистого прибутку проти чистого збитку 0,25 млн грн роком раніше.

Активи біржі на кінець 2020 року становили 17,09 млн грн, в тому числі основні кошти – 13,21 млн грн. Вільні грошові кошти біржі були рівні 2,8 млн грн, власний капітал – 16,09 млн грн.

Основними акціонерами УФБ вказані ТОВ «Джесван» – 34,45% і ТОВ «Український контракт» – 53,85%, а бенефіціарним власником голова правління Валентин Оскольський.

В Україні функціонують 11 фондових бірж (згідно з даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України), які розташовані в трьох містах: Києві, Миколаєві та Дніпрі (в інших містах є лише філії бірж). Ці 11 бірж станом на 14 серпня 2020 року були ліцензованими організаторами торгів.