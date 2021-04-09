Київськи правоохоронці перекрили канал збуту наркотиків: товару вилучено на 10 млн грн (фото)

Учасники угрупування збували наркотики на території Києва, Київської, Одеської та інших областей України

Оплата за наркотичні засоби здійснювалася у криптовалюті

Поліція Києва затримала трьох учасників угрупування, яке збувало наркотики та вилучило психотропні речовини на 10 мільйонів гривень.

«За даними слідства, мешканці м. Києва та Одеської області організували канал збуту кокаїну та психотропної речовини МДМА з використанням водіїв таксі. При цьому оплата за наркотичні засоби здійснювалася у криптовалюті. Крім того, за оперативними даними, частину наркотиків контрабандним шляхом постачали до Російської Федерації», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Як відзначається, учасники угрупування збували наркотики на території Києва, Київської, Одеської та інших областей України.

«Під час обшуків, проведених на території м. Києва і Одеської області за місцями проживання та реєстрації членів угруповання, вилучено близько 1 кг кокаїну, понад 9 тис пігулок МДМА, близько 300 гр інших психотропних речовин, ваги, зіп-пакети та інші докази злочинної діяльності. Вартість вилученого при роздрібному продажі становить понад 10 млн грн.», — зазначили в ОГПУ.

Тим часом, у Краматорську Донецької області правоохоронці вилучили близько п'яти кілограм амфетаміну, повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції України 8 квітня.

«Психотропна речовина призначалася для подальшого розповсюдження серед мешканців Краматорська. Незаконну діяльність організували двоє чоловіків. Вартість вилучених наркотиків за ціною «чорного» ринку сягає близько п’яти мільйонів гривень. Правоохоронці затримали фігурантів під час перевезення чергового «траншу» наркоречовини», – йдеться в повідомленні.