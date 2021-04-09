  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Київськи правоохоронці перекрили канал збуту наркотиків: товару вилучено на 10 млн грн (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Учасники угрупування збували наркотики на території Києва, Київської, Одеської та інших областей України - Київськи правоохоронці перекрили канал збуту наркотиків: товару вилучено на 10 млн грн (фото)
    Учасники угрупування збували наркотики на території Києва, Київської, Одеської та інших областей України
    фото:gp.gov.ua

    Оплата за наркотичні засоби здійснювалася у криптовалюті

    Поліція Києва затримала трьох учасників угрупування, яке збувало наркотики та вилучило психотропні речовини на 10 мільйонів гривень.

    «За даними слідства, мешканці м. Києва та Одеської області організували канал збуту кокаїну та психотропної речовини МДМА з використанням водіїв таксі. При цьому оплата за наркотичні засоби здійснювалася у криптовалюті. Крім того, за оперативними даними, частину наркотиків контрабандним шляхом постачали до Російської Федерації», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

    Як відзначається, учасники угрупування збували наркотики на території Києва, Київської, Одеської та інших областей України.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Київськи правоохоронці перекрили канал збуту наркотиків: товару вилучено на 10 млн грн (фото)
    Київськи правоохоронці перекрили канал збуту наркотиків: товару вилучено на 10 млн грн (фото)
    Київськи правоохоронці перекрили канал збуту наркотиків: товару вилучено на 10 млн грн (фото)

    «Під час обшуків, проведених на території м. Києва і Одеської області за місцями проживання та реєстрації членів угруповання, вилучено близько 1 кг кокаїну, понад 9 тис пігулок МДМА, близько 300 гр інших психотропних речовин, ваги, зіп-пакети та інші докази злочинної діяльності. Вартість вилученого при роздрібному продажі становить понад 10 млн грн.», — зазначили в ОГПУ.

    Тим часом, у Краматорську Донецької області правоохоронці вилучили близько п'яти кілограм амфетаміну, повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції України 8 квітня.

    «Психотропна речовина призначалася для подальшого розповсюдження серед мешканців Краматорська. Незаконну діяльність організували двоє чоловіків. Вартість вилучених наркотиків за ціною «чорного» ринку сягає близько п’яти мільйонів гривень. Правоохоронці затримали фігурантів під час перевезення чергового «траншу» наркоречовини», – йдеться в повідомленні.

    Теги: Генпрокурор Київ наркотики поліція перевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies