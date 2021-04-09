У Києві поліцейський попався на збуті психотропів (фото)

У Києві на збуті психотропних речовин затримали поліцейського та його постачальників

Поліцейського та його спільників затримали під час здійснення оперативної закупки психотропних речовин

У Києві на збуті психотропних речовин затримали співробітника Дніпровського УП ГУНП у м. Києві та його спільників.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«За даними слідства, дільничний офіцер поліції налагодив механізм незаконних дій із наркотичними засобами та психотропними речовинами. Так, правоохоронець, отримавши від постачальників наркотичні засоби, здійснював їх збут через довірених осіб з числа тих, шо раніше притягувався до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів», – сказано в повідомленні.

Поліцейського та його спільників затримали під час здійснення оперативної закупки психотропних речовин.

У подальшому у межах слідства правоохоронці провели одночасні обшуки у домоволодіннях та транспортних засобах, що належать та використовуються дільничним офіцером, а також його спільниками. Під час обшуків виявлено та вилучено наркотичні засоби, гроші та обладнання для виготовлення психотропних речовин.

Поліцейського та його спільників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Тим часом, у Краматорську Донецької області правоохоронці вилучили близько п'яти кілограм амфетаміну, повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції України 8 квітня.

«Психотропна речовина призначалася для подальшого розповсюдження серед мешканців Краматорська. Незаконну діяльність організували двоє чоловіків. Вартість вилучених наркотиків за ціною «чорного» ринку сягає близько п’яти мільйонів гривень. Правоохоронці затримали фігурантів під час перевезення чергового «траншу» наркоречовини», – йдеться в повідомленні.