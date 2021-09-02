Надбавка за донорство: хто може на неї розраховувати та якими пільгами скористатися

Які пільги та надбавки є у донорів в Україні

В Україні почесні донори мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10% від прожиткового мінімуму. Зараз така надбавка становить 229,4 гривні на місяць. Цю суму повинні додавати до основних виплат пенсіонера. Про це йдеться в оновленому законі України Про донорство.

В Україні налічується понад чотири тисячі почесних донорів. Це люди, які регулярно здавали кров. У 2021 році передбачено підвищення такої доплати. З 1 грудня – до 239,3 гривні. А з липня 2022 року почесним донорам почнуть доплачувати 250,8 гривні.

Як стати почесним донором України

Статус Почесного донора України може отримати людина, яка безплатно здала 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.

Пільги також дійсні для тих українців, які свого часу отримали нагрудний знак «Почесний донор СРСР».

Як отримати таку надбавку

Для призначення додаткових виплат необхідно подати заяву та документи про нагородження нагрудним знаком «Почесний донор України» або «Почесний донор СРСР» до територіального управління Пенсійного фонду.

Варто зазначити, що з 2021 року для донорів крові почали діяти й інші пільги:

У день здачі крові донор звільняється від роботи зі збереженням за ним середнього заробітку за рахунок коштів власника. Студенти звільняються від занять. Донор має право вибрати інший день відпочинку або додати цей день до щорічної відпустки.

У день здачі крові донор забезпечується безкоштовним харчуванням за рахунок коштів суб'єкта, який здійснює заготівлю, перероблювання, тестування, зберігання, розподіл і реалізацію донорської крові.

Донорам, які протягом року безоплатно здали кров у сумарній кількості, рівній двом разовим максимальним допустимим дозам, Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується у розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи.

Студенти мають право отримати грошову допомогу в розмірі 25% від встановленої в навчальному закладі стипендії.

Нагадаємо, у мобільному додатку «Дія» з’явиться нова послуга – надання згоди на посмертне донорство. Над її впровадженням вже працюють Міністерство охорони здоров’я спільно та Міністерством цифрової трансформації працює.