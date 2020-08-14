Майже 3 млн українців отримали субсидії у липні



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Середній розмір субсидії становив 256,73 гривні, що на 4% менше, ніж у червні

Цьогоріч у липні субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримали 2,9 мільйона громадян.

Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики.

Середній розмір субсидії становив 256,73 гривні, що на 4% менше, ніж місяцем раніше.

Зазначається, що в липні за субсидіями на оплату ЖКП звернулися 30,6 тисячі домогосподарств, а призначено субсидію 17,2 тисячі домогосподарствам.

У липні 2020 року надано субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на суму 389,9 мільйона гривень. З них 379,5 мільйона гривень було отримано субсидіантами в готівковій формі, а 10,3 мільйона гривень - в безготівковій.

Найбільший середній розмір субсидії по Україні зафіксовано в місті Києві, де вона становить 485,59 гривні. Найменший розмір субсидії зафіксований в Закарпатській області - 137,8 гривні. Середній розмір субсидії з оплати житлово-комунальних послуг в Україні в 2019 році становив 1200 гривень, розмір пільги - 750 гривень.

Зазначимо, що у січні 2020 року субсидію отримували понад 3,1 мільйона домогосподарств, а її середній розмір становив 1256 гривень.