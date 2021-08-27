Нова послуга від «Дії»: можна буде «подарувати» свої органи

В «Дії» з’явиться можливість надання згоди на посмертне донорство

У мобільному додатку «Дія» з’явиться нова послуга – надання згоди на посмертне донорство. Над її впровадженням вже працюють Міністерство охорони здоров’я спільно та Міністерством цифрової трансформації працює.

Планується, що в майбутньому в «Дії» з’явиться спеціальний розділ, де кожен, за власним бажанням, зможе залишити заяву про згоду на посмертне донорство.

«Кожен, хто ухвалить рішення про найвищий прояв жертовності, зможе за свого життя залишити заяву про згоду стати донором після смерті. Це складна робота, адже інформацію про таку заяву ніхто не має бачити, поки людина жива. Навіть лікарі», - цитує видання ITC Віктора Ляшка, міністра охорони здоров’я.

Коли саме в «Дії» з’явиться розділ для надання згоди на посмертне донорство, не уточнюється.

Нещодавно у громадян України також з’явилась можливість отримати Covid-сертифікати в мобільному застосунку «Дія». У мережі вже з’явилося відео, де українець скористався цим документом у Франції. Однак у деяких користувачів все ж з’являються проблеми із завантаженням електронного сертифікату.

Які проблеми можуть виникнути під час отримання сертифікату – дивіться за цим посиланням.