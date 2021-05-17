У столичній підземці відкрилась виставка незвичайних портретів (фото)

Пасажирам метрополітену нагадують про важливість донорства

У понеділок, 17 травня, у київському метро на станції «Театральна» відкрили виставку портретів. Портрети не прості, а донорів крові, які всю зиму здавали кров в Інституті Амосова в рамках проєкту «Кров чарівна». Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

«Донорство – відповідальна соціальна місія. Ми готові безвідмовно долучатися до таких ініціатив. Багато наших співробітників регулярно здають кров. Думаю, що нагадати пасажирам про важливість – дуже на часі», – переконаний начальник метрополітену Віктор Брагінський.

Протягом усіх зимових місяців в Центрі крові Інституту Амосова донорам робили портрети кращі фотографи країни. Незмінний атрибут портретів – гемокон, наповнений кольоровим глітером, як символ того, що донори діляться не лише кров’ю, а й суперсилою.

Ініціатива мала на меті нагадати, що потреба в крові під час новорічних та різдвяних свят не спадає, на відміну від кількості донорів, що традиційно у зимовий період стає меншою.

«Ми хочемо звернути увагу на те, що кров донорів – чарівна, вона робить справжні дива, і може стати найкращим подарунком комусь під ялинку. Ми не могли й уявити, наскільки сподобається ініціатива аудиторії: часто на чергуваннях четверга приходить 3-5 людей, але в перший тиждень практично закрили реєстрації на грудень (до 40 охочих щотижня)!» – зазначила засновниця «Агентів крові» Олена Балбек.

Ініціатива проводилась в Інституті Амосова, оскільки тут є велика потреба в крові та її компонентах. Щороку тут проводиться до 7500 операцій на серці (до 20 на день), щонайменше третина - з використанням компонентів крові. 650 дітей щороку переносять операції на відкритому серці. База активних донорів налічує 1500 осіб, але для оптимальної роботи лікарні цю цифру необхідно подвоїти.

Проєкт тривав три місяці і за цей час:

300 людей відгукнулось та приєдналося до кампанії

200 – успішно здали кров

40% донорів здавали кров вперше

100% донорів підтвердили, що планують наступний візит

20+ публікацій в медіа та 100+ публікацій про проєкт.

Виставка портретів – це ще один спосіб показати, що донорство – це не страшно, як зазвичай здається – на фото усміхнені, щасливі та красиві люди, які поділились своєю кров’ю. Всі вони різного віку, професій, але їх об’єднує спільна добра справа.

«Донори, які приєднались до проєкту, забезпечили потребу в крові під час зимових ургентних операцій на 70%», – зазначила Олена Мига, лікар-трансфузіолог.

«Агенти Крові» – громадська організація, яка пропагує добровільне, безоплатне та регулярне донорство крові та компонентів. Наразі в організації налічується 50 волонтерів, які щотижня чергують у п'яти центрах крові у трьох містах: Одеса, Львів та Київ. За п’ять з половиною років існування волонтери допомогли зібрати близько 3 тис. літрів крові: це приблизно 7 тис. донорів та 9 тис. пацієнтів, які отримали цю кров.