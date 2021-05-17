  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У столичній підземці відкрилась виставка незвичайних портретів (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Виставку відкрито в рамках проєкту &laquo;Кров чарівна&raquo; - У столичній підземці відкрилась виставка незвичайних портретів (фото)
    Виставку відкрито в рамках проєкту «Кров чарівна»
    Фото: Київський метрополітн

    Пасажирам метрополітену нагадують про важливість донорства

    У понеділок, 17 травня, у київському метро на станції «Театральна» відкрили виставку портретів. Портрети не прості, а донорів крові, які всю зиму здавали кров в Інституті Амосова в рамках проєкту «Кров чарівна». Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    «Донорство – відповідальна соціальна місія. Ми готові безвідмовно долучатися до таких ініціатив. Багато наших співробітників регулярно здають кров. Думаю, що нагадати пасажирам про важливість – дуже на часі», – переконаний начальник метрополітену Віктор Брагінський.

    Протягом усіх зимових місяців в Центрі крові Інституту Амосова донорам робили портрети кращі фотографи країни. Незмінний атрибут портретів – гемокон, наповнений кольоровим глітером, як символ того, що донори діляться не лише кров’ю, а й суперсилою.

    Ініціатива мала на меті нагадати, що потреба в крові під час новорічних та різдвяних свят не спадає, на відміну від кількості донорів, що традиційно у зимовий період стає меншою.

    «Ми хочемо звернути увагу на те, що кров донорів – чарівна, вона робить справжні дива, і може стати найкращим подарунком комусь під ялинку. Ми не могли й уявити, наскільки сподобається ініціатива аудиторії: часто на чергуваннях четверга приходить 3-5 людей, але в перший тиждень практично закрили реєстрації на грудень (до 40 охочих щотижня)!» – зазначила засновниця «Агентів крові» Олена Балбек.

    Ініціатива проводилась в Інституті Амосова, оскільки тут є велика потреба в крові та її компонентах. Щороку тут проводиться до 7500 операцій на серці (до 20 на день), щонайменше третина - з використанням компонентів крові. 650 дітей щороку переносять операції на відкритому серці. База активних донорів налічує 1500 осіб, але для оптимальної роботи лікарні цю цифру необхідно подвоїти.

    Проєкт тривав три місяці і за цей час:

    • 300 людей відгукнулось та приєдналося до кампанії
    • 200 – успішно здали кров
    • 40% донорів здавали кров вперше
    • 100% донорів підтвердили, що планують наступний візит
    • 20+ публікацій в медіа та 100+ публікацій про проєкт.

    Виставка портретів – це ще один спосіб показати, що донорство – це не страшно, як зазвичай здається – на фото усміхнені, щасливі та красиві люди, які поділились своєю кров’ю. Всі вони різного віку, професій, але їх об’єднує спільна добра справа.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У столичній підземці відкрилась виставка незвичайних портретів (фото)
    У столичній підземці відкрилась виставка незвичайних портретів (фото)
    У столичній підземці відкрилась виставка незвичайних портретів (фото)

    «Донори, які приєднались до проєкту, забезпечили потребу в крові під час зимових ургентних операцій на 70%», – зазначила Олена Мига, лікар-трансфузіолог.

    «Агенти Крові» – громадська організація, яка пропагує добровільне, безоплатне та регулярне донорство крові та компонентів. Наразі в організації налічується 50 волонтерів, які щотижня чергують у п'яти центрах крові у трьох містах: Одеса, Львів та Київ. За п’ять з половиною років існування волонтери допомогли зібрати близько 3 тис. літрів крові: це приблизно 7 тис. донорів та 9 тис. пацієнтів, які отримали цю кров.
    Теги: Київ метро виставка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У столичній підземці відкрилась виставка незвичайних портретів (фото)