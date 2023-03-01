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«Нафтогаз» за рік отримав майже 40 млрд грн збитків: названо причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Нафтогаз» за рік отримав майже 40 млрд грн збитків: названо причину
фото ілюстративне

Збиткова діяльність «Нафтогазу» пояснюється дебіторською заборгованістю за різницею в тарифах та боргами облгазів та газзбутів

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов заявив, що компанія у 2022 році отримала майже 40 млрд грн збитків. Про це він сказав в інтерв'ю Forbes.

Зазначається, що збиткова діяльність «Нафтогазу» пояснюється значною дебіторською заборгованістю за різницею в тарифах (36 млрд грн), боргами облгазів та газзбутів (76 млрд грн) та спеціальними зобов'язаннями за 2022-2023 роки (158 млрд грн).

«Сукупно ми наближаємося до суми 300 млрд грн, що є значною частиною державного бюджету України, якщо відверто говорити. Цю різницю хтось колись має компенсувати», – зазначив Чернишов.

Глава правління наголосив, що нафтогазова галузь протягом усієї незалежності живе в умовах постійних взаємозаліків, нерозрахунків та популізму.

«Єдине, що може вирішити ситуацію – це ринок енергетичних ресурсів. Іншого шляху немає... Під час війни ми обмежені в цьому питанні й не можемо покласти цей тягар на українців та український бізнес. Але після завершення – це єдиний шлях», – дода він.

Раніше «Нафтогаз» назвав суму збитків через руйнування інфраструктури російськими окупантами.

Теги: Нафтогаз України втрати бюджет

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