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«Нафтогаз» назвав суму збитків через руйнування інфраструктури російськими окупантами

Людмила Яцюк
glavcom.ua
«Нафтогаз» назвав суму збитків через руйнування інфраструктури російськими окупантами
фото з відкритих джерел

Очільник «Нафтогазу» наголосив, що інфраструктуру можна відновити, але загиблих – не повернеш

НАК «Нафтогаз України» оцінює власні збитки у понад один мільярд доларів через пошкоджену чи зруйновану інфраструктуру. Про це в інтерв’ю NV розповів очільник компанії Олексій Чернишов.

 «Одне з найбільших руйнувань – Шебелинський НПЗ, знищений резервуарний парк. Усі ці пошкодження знаходяться переважно на Харківщині, яка потерпає від обстрілів з початку повномасштабної війни», – пояснив Чернишов.

При цьому, додав очільник «Нафтогазу», компанія має втрати серед працівників – і на фронті, і під час виконання відновлювальних робіт. «Але знаєте, всю цю інфраструктуру, заводи можна відновити. А ось людей – не повернути», – заявив він.

Нагадаємо, «Нафтогаз» створює мережу фірмових магазинів, у яких продаватиме котли, газові колонки, газові плити, а також пропонуватимуть послуги зі встановлення і обслуговування обладнання. Перші три фірмові магазини планують відкрити у Києві вже у першому півріччі поточного року.

У той же час «Нафтогаз» орендував для керівництва елітне авто за 4,2 млн грн на рік. Зокрема, гроші отримає компанія «УТН Безпека». При цьому в документі не йдеться про те, яке саме авто отримають в оренду. Файл із короткою інформацією про договір називається «Звіт договору оренди БМВ». У власності «УТН Безпека» є лише одне авто такої марки – BMW 750 LI.

Тим часом у Європі до мінімуму впали ціни на газ. Вперше з кінця листопада минулого року газ в Європі став коштувати дешевше $600 за тисячу кубометрів. У найбільшому європейському хабі TTF у Нідерландах ціна на газ різко впала до 53 євро за МВт-год (приблизно $562 за тис. кубометрів). Це найнижчий рівень з вересня 2021 року. 

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Теги: війна росія тероризм енергетика Нафтогаз України Олексій Чернишов

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