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«Нафтогаз» створює мережу фірмових магазинів. Де відкриють перші точки

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
«Нафтогаз» створює мережу фірмових магазинів. Де відкриють перші точки
фото з відкритих джерел

Продаватимуть котли, газові колонки, газові плити, а також пропонуватимуть послуги зі встановлення і обслуговування обладнання

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» планує створення мережі центрів обслуговування клієнтів, де буде продавати техніку та пропонувати сервісне обслуговування. Про це повідомив директор компанії «Нафтогаз України» Сергій Бєляєв у коментарі журналістам Forbes.

Перші три фірмові магазини планують відкрити у Києві вже у першому півріччі поточного року. «Зараз шукаємо приміщення», – заявив Сергій Бєляєв.
За його словами, всього «Нафтогаз України» хоче відкрити десятки клієнтських просторів у всіх обласних центрах. Для їх запуску компанія планує розширити штат. У кожній офлайн-точці буде працювати принаймні дві людини.

У клієнтських просторах площею до 200 кв. м «Нафтогаз України» планує продавати котли, газові колонки, газові плити, пропонувати послуги зі встановлення і обслуговування обладнання.

Асортимент товарів частково буде таким, як в онлайн-магазині, який вже почав працювати у січні поточного року. Запуск сайту обійшовся держкомпанії у $10 000, каже Бєляєв. Втім, відкриття одного клієнтського центру обійдеться в рази дорожче, підкреслив він.

Директор компанії «Нафтогаз України» відмовився назвати суму інвестицій у мережу магазинів. Однак, зазначив, що строк окупності становитиме до чотирьох років.

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Теги: торгівля Нафтогаз України

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