Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Нафтогаз» повідомив, коли завершиться опалювальний сезон

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
«Нафтогаз» повідомив, коли завершиться опалювальний сезон
фото з відкритих джерел

Все залежить від погодних факторів

В Україні опалювальний сезон, ймовірно, триватиме до початку квітня. Якщо ж погода буде холодною, теплопостачання можуть продовжити. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на  голову правління НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова.

«Є надії, що зможемо це зробити на самому початку квітня. Але якщо буде холодно, то теплопостачання триватиме. Але маємо усвідомлювати, що треба економити», – заявив Чернишов.

За його словами, Україна забезпечена достатнім запасом природного газу на опалювальний сезон, але завершити його хотілося б якомога раніше. Чиновник закликав українців ощадливо користуватися опаленням.

Читайте також: Повна енергонезалежність: «Нафтогаз» оголосив амбітні плани
Теги: Олексій Чернишов Нафтогаз України опалювальний сезон енергетика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цьогоріч компанія планує пробурити 12 нових газових свердловин на заході України
Повна енергонезалежність: «Нафтогаз» оголосив амбітні плани
5 лютого, 06:59
До великої війни «Нафтогаз» щомісячно компенсовував Бородіній $3 тис. за оренду квартири
Колишня топменеджерка, яка мала громадянство РФ, відсудила у «Нафтогазу» майже 8 млн грн
13 лютого, 08:05
21 січня НАБУ та САП затримали першого заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського
Перший корупційний вибух 2023 року. Хто і як давав хабар міністру РЕЗОНАНС
9 лютого, 08:00
«Нафтогаз» створює мережу фірмових магазинів. Де відкриють перші точки
«Нафтогаз» створює мережу фірмових магазинів. Де відкриють перші точки
17 лютого, 23:38
«Нафтогаз» назвав суму збитків через руйнування інфраструктури російськими окупантами
«Нафтогаз» назвав суму збитків через руйнування інфраструктури російськими окупантами
20 лютого, 18:17
У Збройних силах України з 1 лютого частково змінюють механізм нарахування грошового забезпечення
Гроші військовим по-новому, нарахування субсидій: що зміниться із 1 лютого
1 лютого, 06:00

Події в Україні

ЗМІ підрахували тривалість «життя» російського солдата на фронті в Україні
ЗМІ підрахували тривалість «життя» російського солдата на фронті в Україні
Залізнична трагедія в Греції, збиті дрони в Україні та прогноз США про 2-3 роки війни: головне за ніч
Залізнична трагедія в Греції, збиті дрони в Україні та прогноз США про 2-3 роки війни: головне за ніч
Окупанти збивають власні безпілотники: перехоплення розвідки (аудіо)
Окупанти збивають власні безпілотники: перехоплення розвідки (аудіо)
ЗСУ попередили про загрозу масованої ракетної атаки у найближчі дні
ЗСУ попередили про загрозу масованої ракетної атаки у найближчі дні
Військовослужбовці РФ вивозять свої родини з Криму – Генштаб
Військовослужбовці РФ вивозять свої родини з Криму – Генштаб
Підвищення пенсій і виплати військовим по-новому: що зміниться із 1 березня
Підвищення пенсій і виплати військовим по-новому: що зміниться із 1 березня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Переполох у повітряному просторі РФ: у небо піднімали винищувачі
66K
Ситуація у Придністров'ї загострюється. Росія почала підготовку військових
11K
Резиденція Путіна та Кабаєвої на Валдаї. Вперше опубліковано фото
7912
Пілоти розвертали літаки під час рейсів. У небі над Європою з'явилося унікальне явище (фото)
7132
Переговори з РФ: Банкова поставила жорстку умову Кремлю
6519
Займалися сексом при дітях та ґвалтували: поліція розповіла жахіття про родину з Броварів

Новини

Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
Сьогодні, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
Вчора, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43

Прес-релізи

«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
27 лютого, 11:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту