«Нафтогаз» повідомив, коли завершиться опалювальний сезон

Все залежить від погодних факторів

В Україні опалювальний сезон, ймовірно, триватиме до початку квітня. Якщо ж погода буде холодною, теплопостачання можуть продовжити. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на голову правління НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова.

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«Є надії, що зможемо це зробити на самому початку квітня. Але якщо буде холодно, то теплопостачання триватиме. Але маємо усвідомлювати, що треба економити», – заявив Чернишов.

За його словами, Україна забезпечена достатнім запасом природного газу на опалювальний сезон, але завершити його хотілося б якомога раніше. Чиновник закликав українців ощадливо користуватися опаленням.