Найбільші банки України закрили сотні відділень

Для отримання кредиту, оплати комунальних послуг, оформлення різних послуг уже не потрібно йти в банківське відділення

Така тенденція пов’язана з розвитком фінансових сервісів, мобільних додатків

В Україні з 1 січня 2020-го до квітня 2021-го кількість відділень банків скоротилася з 8002 до 7073. Серед лідерів по закриттю – Ощадбанк і ПриватБанк. При цьому більш дрібні фінансові установи навпаки, збільшують число відділень.

Про це йдеться в опублікованих на офіційному сайті НБУ даних. Так, з січня минулого року Ощадбак скоротив кількість відділень з 2327 до 1797, а «Приват» – з 1928 до 1684. Водночас банк ПУМБ збільшив – з 208 до 233, а Укрзагбанк – з 250 до 270.

Така тенденція пов’язана з розвитком фінансових сервісів, мобільних додатків. Для отримання кредиту, оплати комунальних послуг, оформлення різних послуг вже не потрібно йти в банківське відділення, досить встановити додаток банку на мобільний телефон.

З іншого боку, деякі операції вимагають особистої верифікації (підтвердження особи). Наприклад, для відкриття першого рахунку в банку необхідно прийти в його відділення з паспортом і кодом. У зв’язку з цим невеликі банки, які все ще не мають поширену мережу відділень, навпаки – збільшують своє представництво в невеликих населених пунктах.

Як повідомлялося, у НБУ розповіли, коли планують продати «Приватбанк».

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