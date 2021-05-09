  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Найбільші банки України закрили сотні відділень

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Для отримання кредиту, оплати комунальних послуг, оформлення різних послуг уже не потрібно йти в банківське відділення - Найбільші банки України закрили сотні відділень

    Для отримання кредиту, оплати комунальних послуг, оформлення різних послуг уже не потрібно йти в банківське відділення

    Фото з відкритих джерел

    Така тенденція пов’язана з розвитком фінансових сервісів, мобільних додатків

    В Україні з 1 січня 2020-го до квітня 2021-го кількість відділень банків скоротилася з 8002 до 7073. Серед лідерів по закриттю – Ощадбанк і ПриватБанк. При цьому більш дрібні фінансові установи навпаки, збільшують число відділень.

    Про це йдеться в опублікованих на офіційному сайті НБУ даних. Так, з січня минулого року Ощадбак скоротив кількість відділень з 2327 до 1797, а «Приват» – з 1928 до 1684. Водночас банк ПУМБ збільшив – з 208 до 233, а Укрзагбанк – з 250 до 270.

    Така тенденція пов’язана з розвитком фінансових сервісів, мобільних додатків. Для отримання кредиту, оплати комунальних послуг, оформлення різних послуг вже не потрібно йти в банківське відділення, досить встановити додаток банку на мобільний телефон.

    З іншого боку, деякі операції вимагають особистої верифікації (підтвердження особи). Наприклад, для відкриття першого рахунку в банку необхідно прийти в його відділення з паспортом і кодом. У зв’язку з цим невеликі банки, які все ще не мають поширену мережу відділень, навпаки – збільшують своє представництво в невеликих населених пунктах.

    Як повідомлялося, у НБУ розповіли, коли планують продати «Приватбанк».

    Читайте також:
    Фінансисти розповіли, що буде з курсом долара після свят
    Теги: Ощадбанк банк телефон Приватбанк НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies