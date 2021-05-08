У НБУ розповіли, коли планують продати «Приватбанк»

«Регулятор має розуміти, хто конкретно стоїть за інвестиціями в банк» ㅡ НБУ

Підготовка до виходу держави з капіталу банків почнеться після того, як буде досягнуте стабільне відновлення економіки

В НБУ розповіли, що почнуть готувати «ПриватБанк» на продаж уже після закінчення кризи, яку спричинила пандемія Covid-19.

Про це йдеться у відповіді Нацбанку на запит Hromadske.

Зокрема, там зазначили, що підготовка до виходу держави з капіталу банків почнеться після того, як буде досягнуто стабільне відновлення економіки ㅡ коли реальний ВВП України зростатиме впродовж двох кварталів поспіль. У першому кварталі 2021 року економіка України, згідно з прогнозами, продовжила падіння.

Окрім того, Нацбанк озвучив вимоги до інвесторів: вони повинні мати бездоганну ділову репутацію, задовільний фінансовий/майновий стан та прозору структуру власності.

«Тобто регулятор має розуміти, хто конкретно стоїть за інвестиціями в банк», ㅡ пояснюють у НБУ.

Навіщо продавати «ПриватБанк»?

Держава планує за 5 років зменшити свою частку в банківському секторі з 55% до 25%. Робити це хочуть у спосіб продажу мажоритарних пакетів акцій іноземним та місцевим стратегічним інвесторам, міжнародним фінансовим організаціям, а також за допомогою здійснення первинного розміщення акцій.

Загалом у держави зараз є чотири банки: «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк» та «Укрексімбанк». На «Приват» припадає 20% усього банківського ринку України, тож Україна насамперед планує продати його.

Зменшення частки держави у банківському секторі допоможе йому отримати більшу незалежність і буде допомагати банкам працювати відповідно до ринкових правил. Курс на приватизацію державних банків закладений в урядовій стратегії, оновлену версію якої уряд схвалив у вересні 2020 року.

А що сталося з «ПриватБанком»?

У грудні 2016 року »ПриватБанк» був націоналізований рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери «ПриватБанку» вивели понад 5,5 мільярда доларів. Кредити, які видавав «ПриватБанк» юридичним особам, використовувалися для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів і груп пов’язаних із ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла приблизно 10 років.

Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов безпосередньо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій «ПриватБанку». Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.

Нагадаємо, Кабмін видав постанову про включення державного банку «Ощадбанк» до Фонду гарантування вкладами. Частка держави у банківському секторі зменшиться.

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