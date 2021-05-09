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    Економіка та фінанси

    Борги населення за комуналку будуть списувати з банківської карти автоматично

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    Підтверджена в судовому порядку заборгованість по комуналці тягне за собою арешт банківського рахунку - Борги населення за комуналку будуть списувати з банківської карти автоматично
    Підтверджена в судовому порядку заборгованість по комуналці тягне за собою арешт банківського рахунку
    фото з відкритих джерел

    Списання грошових коштів можливе тільки за рішенням суду

    В Україні набула чинності постанова Міністерства юстиції щодо автоматизованого арешту рахунків боржників по аліментам і комунальним послугам. Списувати кошти для погашення заборгованості будуть з банківських карт.

    У нормативні акти були внесені істотні зміни, якщо раніше постанова про «Порядок автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках в банках» стосувалося осіб, які ухиляються від виплати аліментів, то зараз під дію даного документа потрапляють також боржники за послуги ЖКГ.

    «Місяць тому, 6 квітня, набув чинності наказ Міністерства юстиції України, яким внесено зміни до наказу Мін'юсту «Про затвердження Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках в банках за виконавче провадження про стягнення аліментів». Зі вступом в силу наказу положення цього Порядку щодо автоматизованого арешту коштів поширюватися на всі категорії виконавчих документів, які передбачають стягнення коштів з боржників - фізичних та юридичних осіб», – сказано в поясненні Міністерства юстиції України.

    Таким чином, підтверджені в судовому порядку заборгованості по комунальним послугам спричинять за собою арешт банківських рахунків і автоматичне списання суми боргу.

    Однак, на сьогоднішній день в Україні до автоматизованої паспортної системи виконавчого провадження підключилися тільки сім банків з більш ніж 70-ти, які зареєстровані на території країни. У Мін'юсті уточнили, що автоматизоване списання заборгованостей можливо тільки з рахунків клієнтів фінансових установ, підключених до даної системи.

    Нагадаємо, українців зобов'яжуть віднести в банк всю готівку, яку вони накопичили, і заплатити з неї 5% податку. Причому заплатити доведеться, навіть якщо ці гроші були накопичені з офіційних доходів, з яких вже сплачено всі відрахування.

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    Теги: банк гроші арешт
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