Україна понесе багатомільйонні збитки через міжнародні суди з «зеленими» інвесторами – юристи

Міністерство юстиції отримало близько десяти повідомлень про те, що в інвестора є намір подати позов до арбітражу

Україна понесе багатомільйонні збитки через початок міжнародних арбітражів проти держави з боку іноземних інвесторів, які намагаються відшкодувати свої збитки, що були нанесені державою після примусового зменшення зелених тарифів для галузі відновлюваної енергетики.

Таку думку висловив співкерівник практики енергетики та природних ресурсів юридичної компанії Arzinger Ярослав Чекер, а також співкерівник групи міжнародного вирішення спорів та арбітражу компанії Оксана Карел, пише ICC Ukraine.

Вони нагадали, що Україна – це не перша держава в Європі, яка знизила «зелений» тариф. Інші країни такі як Іспанія, Італія, Чехія вже стикалися з позовами в міжнародних арбітражах щодо ретроспективної зміни тарифу.

«Здебільшого інвесторам вдавалося виграти спір про відшкодування збитків. Водночас важко передбачити результат в справі Modus Energy. Як показує наш досвід інвестиційних арбітражів, кожна справа є дуже індивідуальною, а її результат залежить від умов, часу та процесу інвестування виробником, методики розрахунку збитків, правил та місця арбітражу тощо», – сказав Чекер.

Юристи повідомили, що Міністерство юстиції від імені держави Україна отримало близько десяти так званих trigger notices, тобто повідомлень про те, що в інвестора є намір подати позов до арбітражу.

«Отже, інші інвестори теж розглядають можливість подачі безпосередньо позовів до держави Україна в осяжному майбутньому та наразі проводять переговори з Міністерством юстиції щодо мирного врегулювання ситуації», – сказала Карел.

«У випадку, якщо значна кількість іноземних інвесторів виграє міжнародні арбітражі проти України, український бюджет понесе багатомільйонні витрати на виконання рішень арбітражів», – додала вона.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, уряд хоче ввести акцизний податок на продаж «зеленої» електроенергії, поки пропонується широкий діапазон ставки – від 3,2% до 40%.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання щодо виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.

У скарзі вказується, що ДП «Гарантований покупець» змусило дочірні компанії Modus Energy підписати Додаткову угоду, що передбачає скорочення доходів і тому компанія розглядає це як ініціювання процедури розірвання Договору купівлі-продажу «зеленої» енергії, який діє до 2030 року.

Згідно з документацією, позивач просить арбітражний суд: визнати Україну такою, яка порушила вимоги статей Договору про Енергетичну хартію; зобов'язати Україну виплатити відсотки на суми збитків, нарахованих арбітражним судом, на певних умовах; а також зобов'язати оплатити всі витрати понесені на арбітражне провадження.

За інформацією партнера київського офісу міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, після першого арбітражного позову компанії Modus Energy можуть подати аналогічні позови ще до 10 інвесторів в зелену енергетику України.

Як повідомлялося, за інформацією НБУ, на тлі кризи в «зеленій» енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну в 2020 році склав 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Станом на початок травня рівень розрахунків перед інвесторами становить 22%. З 22,4 млрд гривень боргу у 2020 році держава заплатила тільки 5 млрд грн.

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