Нардеп Гончаренко вимагає покарати Шмигаля і керівників Ощадбанку. Стала відома причина

За словами Гончаренка, Шмигаль віддав незаконну команду зупинити виплату боргів інвесторам у відновлювані джерела енергії

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівники Гарантованого покупця мають понести кримінальну відповідальність за участь в схемі крадіжки 3 млрд грн кредиту західних банків, які залучалися для виплати боргів інвесторам у відновлювані джерела енергії.

Про це заявив народний депутат, лідер МФО «Чиста енергія – здорове довкілля» Олексій Гончаренко.

«Кубло слухняних клерків в особах: Денис Шмигаль з Кабміну, Сергій Наумов з «Ощадбанку», Вадим Уліда з ДП «Гарантований покупець» де-факто викрали 3 млрд грн європейського цільового кредиту. Філіал кварталу на Банковій вважає що так він провчить Ахметова, а насправді підвів під тюремний строк трьох своїх співробітників», – заявив нардеп.

За його словами, прем’єр Денис Шмигаль віддав незаконну команду зупинити виплату. Керівник державного банку порушив банківську таємницю і змінив маршрут платежу, визначений в ЄС, а тимчасовий керівник ГарПоку залишив кошти західних кредиторів на своїх рахунках.

«Є декілька стадій державної корупції. Красти з бюджетів. Велике Будівництво, Велика Залізниця тощо. Красти зі схем з олігархами. 100 млрд на Укрнафті Коломойського. І красти з іноземних грошей. Остання найбільш безпринципна віха на жаль підкорилась зеленій владі», – підсумував Гончаренко.

12 листопада 2021 року державне підприємство «Гарантований покупець» здійснило перерахунок 19,3 млрд. грн. коштів виробникам електричної енергії за зеленим тарифом, які були попередньо перераховані від НЕК «Укренерго». Проте, пізніше кошти були заблоковані та так і не надійшли в повному обсязі на рахунки компаній зеленої енергетики.

В компанії ДТЕК ВДЕ закликали негайно розслідувати факти махінацій з виплатою цільових облігацій.