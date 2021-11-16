Шмигаль пояснив, звідки візьмуть гроші для виплат вакцинованим

Гроші можна буде цільово використати на галузі, які зазнавати збитків через пандемію

Кошти, які влада планує виплачувати українцям, котрі пройшли повний курс щеплення проти коронавірусної інфекції, братимуть з державного бюджету. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на брифінгу за результатами робочої поїздки до Тернопільської області, повідомляє «Укрінформ».

«Це буде фонд підтримки підприємництва... Тобто, це буде загальний фонд бюджету, відповідно, ці кошти буде виділено», – сказав Шмигаль.

Він додав: «Це кошти з державного бюджету, звичайно. Це наші із вами кошти».

За його словами, гроші можна буде цільово використати на галузі, які зазнавати збитків через пандемію. Йдеться, наприклад, про креативні індустрії, кіно, театри, музеї.

«Тобто, це ті індустрії, які потерпали через Covid-19. Абсолютна програма підтримки і людей, і креативного бізнесу. Ми розраховуємо, що ця програма буде діяти і в цьому, і в першій половині наступного року. Всі, хто вакцинувався, зможуть нею скористатися через додаток «Дія», – сказав прем’єр-міністр.

Раніше речник президента Сергій Никифоров розкрив деталі виплат вакцинованим. Зокрема, він попередив, що ці гроші не можна буде витратити на горілку та цигарки.

15 листопада у своєму відеозверненні президент Зеленський заявив, що українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати по 1 тис. грн.

Він зазначив, що ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідання кінотеатрів, театрів тощо або купити квитки для мандрівок всередині країни.

Зеленський зазначив, що йдеться про нову програму підтримки відповідних секторів економіки, яка стартує 19 грудня.

А ось «слуга» Богуцька висміяла тисячу від Зеленського.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу та 838 смертей – максимум за весь час пандемії. Найбільше заражень вчора виявили у Дніпропетровській, Одеській областях та в Києві.

У МОЗ попередили, що смертність від коронавірусу в Україні може зрости.