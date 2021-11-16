«Слуга» зі шпилькою. Досьє на Олену Шуляк – нову керівницю партії Зеленського

Психолог, економіст, будівельник і просто шанувальниця дорогих речей

Після того, як Олександр Корнієнко посів посаду першого віцеспікера, відкрилася вакансія голови пропрезидентської партії. Довгих дискусій і кастингів не було: портфель дістався депутатці від «Слуги народу» Олені Шуляк. Прямо скажемо, вона не надто відома широкій публіці.

Шуляк народилася 24 січня 1976 року в Києві. У 1997 році закінчила Національний транспортний університет за спеціальністю «Економіка та управління у будівництві». Саме будівництво і дало старт подальшій кар’єрі політикині. Проте вона не припиняла навчатися. З 2003 до 2005 року – у Міжнародному інституті менеджменту, там Шуляк здобула освітній ступінь магістра бізнес-адміністрування. З 2010 до 2012 року – заочно у Київському національному університеті ім. Шевченка за спеціальністю «Психологія».

Депутатка в шлюбі з Олександром Шуляком – директором юридичної компанії «Енжіай груп», яка займається купівлею та продажем нерухомості. Пара виховує доньку, яку назвали на російський штиб – Дар’я.

Згідно з декларацією, Шуляк у спільній власності з чоловіком має п'ять квартир та два паркувальних місця. З 2012 року Шуляк володіє автомобілем Land Rover (2012 року випуску), у сім’ї також є BMW X6 з 2009 року. Усе це у поєднанні із солідними рахунками свідчить про те, що родина Шуляк заможна. Станом на кінець 2020 року Шуляк мала 552 тис. грн та $415 тис. готівкою.

У підприємниці – одразу після інституту

Одразу після закінчення інституту Олена Шуляк пішла у бізнес. З 1999 року вона вже стала власницею ТОВ «Аудиторська фірма «Стандарт». За рік компанія стала частиною фінансово-промислової групи Midland Group, і Шуляк із крісла власниці компанії пересіла у крісло директорки департаменту аудиту і аналізу фінансово-господарської діяльності Midland Group Ukraine.

Midland Group– міжнародна торгова та інвестиційна холдингова компанія, зареєстрована в Гернсі (острів-володіння британської корони в Англійському каналі біля берегів Нормандії). Група компаній Midland володіє низкою бізнесів у сільському господарстві, виробництві, на ринку нерухомості, будівництві на території Росії, України та Канади, сталеливарній промисловості, енергоринку та займається трейдинговими операціями. Midland Group Ukraine – велика фінансово-промислова група, до складу якої входять близько 70 підприємств. Серед них: «Запоріжсталь», «Запорізький залізорудний комбінат», «Запоріжвогнетрив», «МД Груп», «Трубосталь», «Інтертрансполіс» та інші.

У 2014–2015 роках Шуляк працювала головою наглядової ради Української будівельної спільноти (Ukrainian Building Community – спільнота, що об'єднує власників, топменеджерів девелоперських та будівельних компаній, архітектурно-проєктних та інших компаній, керівників державних департаментів та організацій). У 2017-му стала співзасновником ТОВ «Кріейтор», сфера діяльності – надання в оренду нерухомого майна у столиці. Частка Шуляк у цій компанії чимала: 38,24%.

Отже, понад 10 років нинішня лідерка «Слуги народу» обіймала керівні посади у секторі нерухомості та будівництва. Не дивно, що Банкова використала депутатку саме в проєкті «Велике будівництво».

Станом на сьогодні, згідно з декларацією, Шуляк володіє: 70% у ТОВ «Аудиторська фірма «Стандарт»;

38,57% у ТОВ «Кріейтор»;

50% у ТОВ «Мідленд Девелопмент Україна

права бенефіціара в Infrair Assets LTD, зареєстрованої на Британських Віргінських островах.

Політична зірка Шуляк засяяла лише у 2019-му фото pnk.tv

Гончарука «пішли», його ставлениця процвітає

У політику Шуляк намагалася прорватися давно. Першу спробу зробила після Революції гідності у 2014-му – тоді вона балотувалася до столичної міськради від партії «Демократичний альянс». Її основними гаслами були подолання корупції та спрощення умов ведення бізнесу. Спроба провалилась, але Шуляк не здалась і наступного ж року подалася на посаду очільника Державної фіскальної служби. Знову невдача.

Політична зірка Шуляк засяяла лише у 2019-му. Вона пройшла до Верховної Ради під номером 13 у списку суперпопулярної на той час «Слуги народу». За даними «Чесно», до списку слуг Шуляк потрапила за неформальною квотою Олексія Гончарука, експрем'єр-міністра України. Свого часу їх поєднав «Офіс ефективного регулювання» (BRDO) (незалежний експертно-аналітичний центр, створений за ініціативи Міністерства економічного розвитку та торгівлі та за фінансової підтримки міжнародних донорів – «Главком»), де Гончарук був головою, а Шуляк – членом правління та керівником сектору «будівництво». До слова, Шуляк також побувала координаторкою ініціативи «Кадровий резерв», членом правління суспільно-політичного руху «Люди важливі», членом Ради директорів громадської спілки «Спілка українських підприємців».

Отримавши депутатський мандат, Шуляк, враховуючи, хто був її лобістом у списку «слуг», стала представником Кабінету міністрів у Верховній Раді.

Олена Шуляк з колегою за фракцією Роксоланою Підласою фото: Facebook Підласої

Любителька люксових брендів

В об’єктиви фотокамер майбутня лідерка «слуг народу» неодноразово потрапляли дорогі речі відомих брендів, які вона полюбляє одягати до Верховної Ради. Вперше про любов до Chanel стало відомо ще у жовтні 2019 року. Вже тоді Шуляк ходила коридорами парламенту із закинутою на спину сумкою Chanel Jumbo у максимальному розмірі. На офіційному сайті будинку моди такий аксесуар коштує $7,2 тис.

Фото golos.ua

Сумку за дві сотні тисяч гривень користувачі соцмереж довго не могли пробачити нардепці. Однак Шуляк це, схоже, не засмучувало. У лютому цього року журналісти помітили нову сумочку депутатки: Versace модель Virtus за майже 56 тис. грн і оцінили набір прикрас Van Cleef & Arpels Alhambra загальною вартістю понад 210 тис. грн. Все це виблискувало на політикині при середній зарплаті народного депутата 40 тис. грн на місяць.

Олена Шуляк і цього разу вирішила не зважати на розмови за спиною і за два тижні знову потішила своїх виборців. На цей раз – шпилькою для волосся від Chanel за $2 тис.

«Парламентарі та люди, що прийшли на держслужбу з бізнесу, не винні, що мають одяг, який собі не можуть дозволити пенсіонери», – Шуляк фото: bykvu.com

Сама нардепка вважає, що була б… нещирою, якби не носила на роботу дорогі речі. «Бачу в цьому певне лицемірство, якщо у звичайному житті ти носиш бренди, а потім приходиш у Раду, все різко знімаєш і починаєш грати іншу роль. Або ще гірше – купуєш спеціальний гардероб для Ради, показуючи свою простоту та скромність. Мені здається, так нечесно», – заявила Шуляк.

Депутатка також запевнила: у тому, щоб носити дорогі речі, немає нічого поганого. А парламентарі та люди, що прийшли на держслужбу з бізнесу, не винні, що мають одяг, який собі не можуть дозволити пенсіонери.

Щодо шпильки від Chanel вона пояснила, що аксесуару «майже 10 років»: «Її подарувала мені подруга Ольга Заремба. Наша дружба – безцінна, але як будь-які притомні люди, ми розуміємо ціну речей. Тому ціна у $2 тис. – захмарно завищена». Щодо дорожнечі сумки Versace вона відпиратися не стала. Сказала, що це подарунок чоловіка, тому соромитися її носити «в люди» не збирається.