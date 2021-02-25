Нардеп назвав головних імпортерів електричної енергії з Білорусі і Росії

Волинець заявив, що компанія Пінчука першою отримала доступ до міждержавних мереж для імпорту російського струму

Україна з 2021 року відновила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі

Головним стала компанія «Дніпросталь-Енерго» олігарха Віктора Пінчука. Про це повідомив народний депутат, лідер Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«На жаль, головними імпортерами російської електроенергії стали великі промислові компанії, чий фінансовий і лобістський потенціал дозволяє вже два місяці вільно постачати в Україну російський ресурс. Перш за все це найбільший виробник труб – компанія «Інтерпайп» Віктора Пінчука, точніше її структурний підрозділ «Дніпросталь-Енерго», – повідомив Волинець.

Він додав, що компанія Віктора Пінчука першою отримала доступ до міждержавних мереж для імпорту російського струму, ще в січні, зарезервувавши 15 850 МВт годин.

«Як можливо, що українські компанії – гіганти нехтують питаннями енергетичної, екологічної та соціальної безпеки? Невже доцільно заради додаткових баришів, нарочито знижених (щоб тримати на гачку) цін потакати агресору та ставити під загрозу інтереси держави?», – наголосив нардеп.

Нагадаємо, Україна з 2021 року відновила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі. З початку року закуплено понад 550 млн кВт годин на суму 850 млн грн. Найбільшим імпортером є «Дніпропецсталь-Енерго» Віктора Пінчука. Імпорт також здійснюють компанії «ДЕ Трейдінг» Максима Єфімова і «ЕРУ Трейдинг» Ярослава Мудрого.