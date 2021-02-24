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    Економіка та фінанси

    Ціни на продукти в Україні різко подорожчали: чого чекати далі

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    Ціни на продукти в Україні різко подорожчали: чого чекати далі

    Покупці скаржаться, що підвищення їхніх пенсій та зарплат не встигає за ростом цін

    В Україні подорожчали майже всі продукти харчування – ціни злетіли догори. Лідери здорожчання – яйця. Їхня ціна зросла орієнтовно на 70%.

    Ціни на олію – приблизно на 50%, цукор – 50-60%. Стільки додали ці продукти у ціні від літа. Дорожчає борошно, в середньому на 20%, і кажуть це не межа.

    Макарони, крупи, молочка, м'ясо додали орієнтовно по 10% до попередньої ціни.

    За літр олії треба викласти вже понад 60 гривень. Либонь, щоб не лякати покупців, тара зменшилася до 850 мілілітрів. Така сама олія українського виробництва, скажімо, у Парижі, коштує стільки ж, як і в Києві.

    «У нас з вами світова ціна з однієї простої причини – тому, що виробник ніколи в житті не буде продавати на внутрішній ринок дешевше, аніж він продає на експорт. У нього єдина ціна. Європейська сім'я витрачає на продукти харчування 12-18%, українська сім'я – 50%», – каже економіст Олег Пендзин.

    Покупці скаржаться, що підвищення їхніх пенсій та зарплат не встигає за ростом цін.

    Ціни догори поповзли не лише в Україні. На світовому ринку теж період зростання. Він буде п'ятим за останніх 100 років. Через пандемію Covid-19 робоча сила не доїхала на збір урожаю. А ще через посуху недоотримали врожаїв не лише українські аграрії. Кукурудза – це корми, а корми – це понад половину собівартості яєць, м'яса, молочки.

    Індекс борщу у нас важливіший за індекс біг-мака. У традиційній першій страві всі базові продукти харчування. Саме за цим індексом борщу легко відстежити коливання цін. Борщовий набір почав дорожчати у січні. Але плюс 10% – це все одно дешевше, аніж минулої зими. Подорожчання овочів експерти пояснюють сезонністю.

    Хліб до борщу зріс у ціні лише на кілька відсотків, його вартість хлібобулочні комбінати стримують за рахунок кондитерки. У ціні печива і цукерок не лише дорога складова – туди закладено частину вартості хліба.

    За минулий рік українці зменшили споживання м'яса майже на пів кілограма. Хоча ціна зростала поступово і не переважила 10%. Вартість курятини, а саме її, через дешевизну, українці споживають найбільше, поки що стримує скорочення експорту, спричинене пандемією. А ціни на свинину і телятину – бідність населення.

    Після Великодня ціни на яйця, якщо і не знизяться, то припинять зростати. На ринок вийдуть домогосподарства – потужний конкурент птахофабрик.

    Щоб уникнути дефіциту цукру, уряд уже заявив про його імпорт. Урядовці кажуть, так сталося не тому, що свій цукор продали, а тому, що буряк погано вродив. А продаж за кордон зернових до нового врожаю обіцяють жорстко контролювати.

    У Мінекономіки кажуть, що повернення до держрегулювання цін не буде. На ньому теж спекулювали, створюючи штучний дефіцит товару. Вся надія на хороший майбутній урожай.

    Джерело: ТСН

    Теги: експорт імпорт Мінекономіки ринок продукти ціни аграрії урожай харчування хліб
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