Нардепи закликали Зеленського запобігти крадіжці коштів у «зеленої» енергетики, – Гончаренко

На думку депутатів, дії НКРЕКП ведуть до втрати Україною репутації привабливої для інвестицій країни

Народі депутати всіх фракцій вимагають від президента України Володимира Зеленського вийти на захист іноземних інвесторів, які розвивають сектор відновлюваної енергетики в державі, та не допустити крадіжки, що виділені для виплати раніше накопичених боргів.

Про це повідомив народний депутат України, член фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook. Відповідне звернення було адресовано також прем’єр-міністру України Денису Шмигалю та голові НКРЕКП Валерію Тарасюку.

«Наше МФО «Чиста енергія – здорове довкілля» написало листа до президента з вимогою зупинити грабіж іноземних інвесторів. Мова йде про те, що чиновники Кабміну та Нацкомісії з питань енергетики не хочуть довести до логічного кінця шанс виплатити 9 мільярдів боргу інвесторам. Корупціонери при владі намагаються на ходу перенаправити потік грошей у свої власні кишені», – написав Гончаренко.

У своєму зверненні до президента депутати зазначили, що настанова, видана НКРЕКП, про спрямування на менше 50% кредитних коштів «Укренерго» на погашення заборгованості перед «Енергоатомом» порушує Меморандум про взаєморозуміння, укладений між урядом та інвесторами в галузь ВДЕ. Згідно з Меморандумом держава зобов’язалась погасити борги перед виробниками «зеленої» енергії в розмірі 9,6 млрд грн. зокрема за рахунок залучених під держгарантії кредитні кошти.

«Прийняте рішення Регулятором виглядає як спроба саботування виконання рішення, яке гарантоване, зокрема, підписами Прем’єр-міністра та голови НКРЕКП. Більше того, форма та зміст також не відповідають положенням чинного законодавства та логіці права», – наголошується в зверненні депутатів.

На думку депутатів, такі дії НКРЕКП ведуть до втрати Україною репутації привабливої для інвестицій країни, зменшення нових інвестицій у «зелену» енергетику та як результат – повернення до енергетичної залежності від газу, не реалізації Європейського «зеленого» курсу та втрати конкурентних експортних переваг української економіки у майбутньому. Тож депутати закликали президента Володимира Зеленського не допустити реалізацію незаконного рішення НКРЕКП.

«Звертаємось до Вас з проханням у встановленому законом порядку не допустити реалізації завідомо незаконних рішень, а також забезпечити захист інвесторів та зберегти статус України, як держави, привабливої для інвестування», – зазначається в зверненні.

Раніше ЄБРР – один з найбільших інвесторів в галузь ВДЕ в України звернувся до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка з занепокоєнням, щодо невиконання українською владою зобов’язань про виплату боргів перед «зеленою» генерацією та закликав НКРЕКП використати залучені у держбанків кредити лише на оплату «зеленої» енергії, інакше країна втратить інвестиції банку та інших інвесторів

Нагадаємо, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії «Укренерго» на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП «Гарантований покупець», а воно, відповідно, перед виробниками «зеленої «енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. Водночас НКРЕКП вирішило затвердити постанову, яка заборонить ДП «Гарантований покупець» погасити відповідну заборгованість. 16 грудня НКРЕКП відправило «Гарантованому покупцю» настанову з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн, компанії «Енергоатом».

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення «старого» боргу ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електричної енергії з ВДЕ та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови та зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.