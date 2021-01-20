НАБУ має розслідувати шахрайство на «Центренерго» через брак вугілля на її ТЕС, – нардеп

15 січня стало відомо, що системний оператор НЕК «Укренерго» попередив про ризики відключень споживачів через відсутність вугілля на державних ТЕС «Центренерго»

Нардеп Бондар обурився тим, що в «Центренерго» звинуватили у власному провалі шахтарів

Державна компанія «Центренерго» через корупційні схеми і шахрайство залишилася без вугілля, чим поставила від ризик відключень електроенергії всю країну.

Про це заявив народний депутат Михайло Бондар (ЄС).

«Керівництво «Центренерго» має бути негайно відправлене у відставку через спробу диверсії з відключенням електроенергії всієї країни. Вимагаю від НАБУ розслідувати всі факти шахрайства на «Центренерго», – зазначив нардеп.

Бондар обурився тим, що в «Центренерго» звинуватили у власному провалі шахтарів, мовляв ті не забезпечили їх ТЕС вугіллям.

«Наскільки ж цинічно і безвідповідально це звучить від тих, хто ледве не довів країну до катастрофи. Тим хто забув, я нагадаю, чим займалося «Центренерго» влітку минулого року. Три місяці вони активно спалювали природний газ і відмовлялися брати вугілля з державних шахт. Шахтарі місяцями не могли отримати кошти не те що на ремонт устаткування, не було чим платити зарплати. 95% шахт кілька місяців знаходитися в простої», – наголосив Бондар.

Нагадаємо, 15 січня стало відомо, що системний оператор НЕК «Укренерго» попередив про ризики відключень споживачів через відсутність вугілля на державних ТЕС «Центренерго».