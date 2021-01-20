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    Шмигаль доручив підготувати випуск «зелених» облігацій

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    Міненерго спільно з Мінфіном, Мінекомноміки за участю державних банків і міжнародних фінансових організацій опрацьовуватимуть питання можливості випуску &laquo;зелених&raquo; облігацій - Шмигаль доручив підготувати випуск «зелених» облігацій
    Міненерго спільно з Мінфіном, Мінекомноміки за участю державних банків і міжнародних фінансових організацій опрацьовуватимуть питання можливості випуску «зелених» облігацій
    Фото з відкритих джерел

    За словами прем'єра, у такий спосіб можна буде погасити борги з генерації енергії з відновлюваних джерел

    Прем'єр України Денис Шмигаль в середу, 20 січня, доручив підготувати випуск «зелених» облігацій. Про це він сказав під час урядового засідання.

    «Прошу Міненерго спільно з Мінфіном, Мінекомноміки за участю державних банків і міжнародних фінансових організацій опрацювати питання можливості випуску «зелених» облігацій, або «зелених «бондів», ‒ сказав голова уряду.

    За словами прем'єра, у такий спосіб можна буде погасити борги з генерації енергії з відновлюваних джерел.

    Нагадаємо, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії «Укренерго» на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП «Гарантований покупець», а воно, відповідно, перед виробниками «зеленої» енергії. Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року.

    Водночас НКРЕКП вирішило затвердити постанову, яка заборонить ДП «Гарантований покупець» погасити відповідну заборгованість. 16 грудня НКРЕКП відправило «Гарантованому покупцю» настанову з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн, компанії «Енергоатом».

    На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення «старого» боргу ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електричної енергії з ВДЕ та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови та зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.

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    Теги: борг НКРЕКП Міненерго гроші Енергоатом держава уряд альтернативна енергетика Укренерго Денис Шмигаль
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