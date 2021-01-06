Нардепи застерегли НКРЕКП від прийняття катастрофічного рішення для зеленої енергетики

Депутати міжфракційного об'єднання звернулися до Шмигаля, Єрмака, Тарасюка і Вітренка

Народні депутати міжфракційного об’єднання «Чиста енергія – здорове довкілля» застерегли Національну комісію, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від ухвалення катастрофічного рішення, що загрожує функціонуванню сектору зеленої енергетики та енергетичній безпеці держави.

Відповідне звернення від міжфракційного об’єднання 5 січня було направлено на адресу премєр-міністра України Дениса Шмигаля, голови Офісу Президента Андрія Єрмака, голову НКРЕКП Валерія Тарасюка, а також в.о. міністра енергетики Юрія Вітренко.

«Звертаємося до вас стосовно рішення НКРЕКП, яке планується прийняти 6 січня 2020 року в частині щодо заборгованості на ринку електричної енергії… Враховуючи, що КМУ затвердив у грудні 2020 р. відповідні державні гарантії на суму 11,3 млрд грн з метою залучення НЕК Укренерго кредитів від трьох державних банків, то виробники ВДЕ очікували виконання зобов'язання щодо погашення 40% від існуючого боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року», – говориться в листі.

Повідомляється, що НКРЕКП на засіданні 6 січня має намір розглянути питання щодо врегулювання заборгованості на ринку електричної енергії із можливим внесенням зміни в нормативні документи, які забороняють ДП «Гарантований покупець» використовувати кошти, залучені оператором системи передач та передані ДП «Гарантований покупець», для погашення боргу перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії.

«Прийняття такого рішення буде катастрофічним, адже знищить єдине доступне джерело для погашення заборгованості та зневілює всі надані Кабінетом Міністрів України та Національною комісією зобов’язання. Тому, закликаємо у встановленому законодавством порядку забезпечити виконання зобов'язань передбачених Меморандумом про взаєморозуміння та не допустити порушення прав інвесторів відновлювальної енергетики, через прийняття рішень, які суперечать вже досягнутим домовленостям», – заявили депутати міжфракційного обєднання.

Нагадаємо, 23 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення в.о. міністра енергетики Юрію Вітренку на початку січня 2021 року подати план міністерства щодо виходу «зеленої» енергетики з боргової кризи.

Як повідомлялося, в червні найбільші асоціації «зеленої» енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого в липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня). Документ передбачає зменшення «зеленого» тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020 року.

Закон передбачає, що 20% виробництва «зеленої» електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені шляхом кредитування НЕК «Укренерго» після надання держгарантій компанії. Зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. Крім того, Кабмін не заклав у держбюджеті на 2021 рік 20% коштів на часткову оплату «зеленої» електроенергії, як того вимагає законодавство. За даними із судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати. На думку НБУ, криза неплатежів держави за вироблену «зелену» електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України в 2020 році, оскільки рівень інвестицій у країну значно зменшився.