Джип Prado – найпопулярніший позашляховик у чиновників та менеджерів держкоманій. Користується попитом й Land Cruiser 200

Якщо у культовому американському фільмі «диявол» зі світу моди носив Prada, то український «диявол», який живе за державний рахунок, віддає перевагу Prado. Аналіз тендерів за 2020 рік, який провів «Главком», свідчить: керівництво державних компаній, установ та відомств жити не може без позашляховиків Toyota.

При цьому дорогі, великі та ненажерливі всюдиходи купують ті, хто, мабуть, у своєму житті і бездоріжжя ніколи не бачив.

У цілому з 10 найдорожчих моделей, які потрапили до рейтингу «Главкома», дев’ять – кросовери та позашляховики. До того ж у «десятці» з’явилися електричні моделі, доцільність використання яких державними структурами теж під великим питанням.

Звичайно, можна сказати, що покупка електрокарів – це піклування про довкілля. Проте нульові викиди електричних моделей – це лише міф. Чому саме, «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Отже, топ-10 найдорожчих автомобілів, куплених на державних тендерах у 2020 році, має такий вигляд.

10. Mitsubishi Pajero Sport

Найвища ціна: 1,1 млн грн;

Покупці: Управління державної охорони.

У грудні 2020 року Управління державної охорони купило три позашляховика Mitsubishi Pajero Sport. За даними тендера, автомобілі призначені для перевезення особового складу зі зброєю та засобами захисту.

Pajero Sport – це великий позашляховик. Завдовжки – близько п’яти метрів. Це найбільший пасажирській автомобіль в лінійці Mitsubishi. В основі лежить рамна конструкція. Тобто за своєю будовою він ближче до вантажівок, ніж до сучасних легковиків. Такі машини, як правило, купують для підкорення серйозного бездоріжжя.

Чи виправдана така покупка? Скажімо так: важко уявити, навіщо відомству, яке відповідає за безпеку центральних органів влади, знадобився п’ятиметровий незграбний всюдихід. З точки зору роботи спеціальних підрозділів, його не можна назвати зручним. Він достатньо високий – підлога автомобіля знаходиться на висоті 25-30 сантиметрів від землі. Тож оперативно вистрибнути з такого автомобіля зі зброєю і в бронежилеті – не найлегша справа.

До того ж, попри великі розміри, в автомобілі всього п’ять місць. З них одне – водійське. А якщо враховувати екіпіровку екіпажу, то виходить, що в машину влізе лише три бійця – один попереду і два позаду.

Взагалі, для перевезення особового складу зі зброєю та засобами захисту правоохоронці зазвичай купують мікроавтобуси, що набагато практичніше. Проте, у даному випадку на автомобілі, скоріш за все, їздитиме керівництво.

9. Hyundai Kona Electric

Найвища ціна: 1,14 млн грн;

Покупці: НКРЕКП, «Укренерго».

Hyundai Kona Electric – не найдорожчий електромобіль, який можна знайти в Україні. Але справа в тому, що бензинова версія кросовера обійшлась би платникам податків значно дешевше – ціни на Hyundai Kona з літровим бензиновим мотором стартують з 635 тис. грн.

Обидва покупці, які обрали минулого року електромобіль Kona, мають стосунок до ринку електроенергії. Перший – це НКРЕКП, Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг.

Нацкомісія купила один електромобіль за 1,14 млн грн.

Другий – ПАТ «Укренерго». ПАТ розшифровується як приватне акціонерне товариство. Але насправді це – державна компанія, 100% акцій якої належать Міністерству фінансів. «Укренерго» виконує функцію оператора енергетичної системи України.

«Укренерго» купило два електромобілі вартістю 1,06 млн грн.

8. Skoda Kodiaq

Найвища ціна: 1,16 млн грн;

Покупці: Патрульна поліція, Служба автодоріг Харківщини, Управління водних ресурсів.

Skoda Kodaiq минулого року на тендерах купували тричі. Найдорожчу версію кросовера отримало Управління водних ресурсів. При цьому автомобіль було куплено за грантові гроші Європейського Союзу. Таким чином європейці допомагають українським водникам боротися… з паводками у міжріччі річок Тиса та Тур.

І тут виникає питання – чому для такої місцевості було обрано саме цей автомобіль? Так, Skoda Kodaiq має повний привід. Але це несправжній позашляховик. Як і будь-який інший кросовер, Kodaiq не призначений для експлуатації у важких дорожніх умовах. За великим рахунком, це легковик, який здатен впоратися з легким бездоріжжям.

Для цих цілей краще б підішли Toyota Land Cruiser Prado або Mitsubishi Pajero Sport, які мають більш практичну рамну конструкцію та більш пристосований для важкого бездоріжжя повний привід.

7. Toyota Camry

Найвища ціна: 1,22 млн грн;

Покупці: СБУ, «Укрспецекспорт».

Toyota Camry – найпопулярніший седан бізнес-класу в Україні. Його купують дуже часто. Тож ми вказали лише покупців найдорожчих версій автомобіля.

У листопаді цілих вісім автомобілів Camry купив «Укрспецекспорт» – державний монополіст, який має право на міжнародну торгівлю зброєю та входить до складу холдингу «Укроборонпром».

Одна з цих автівок обійшлася монополії у 1,2 млн грн. Мова йде про топову версію Camry в комплектації Premium. Вона оснащена 3,5-літровим мотором, який видає близько 300 кінських сил. Це приблизно вдвічі більше, ніж у славнозвісних маршруток «Богдан».

У середньому такий автомобіль споживає 9 літрів палива на 100 кілометрів. За сучасними мірками показник немаленький. Наприклад, та сама Camry у гібридному виконанні споживає вдвічі менше.

А ось Службі безпеки України той самий автомобіль обійшовся у 1,22 млн грн. Це найдорожча Toyota Camry, яку було куплено на тендерах минулого року.

6. Hyundai Santa Fe

Найвища ціна: 1,41 млн грн;

Покупці: Служби автомобільних доріг Закарпатської та Запорізької областей.

Минулого року структури «Укравтодору» двічі купували Hyundai Santa Fe. Спочатку корейський кросовер купили закарпатські дорожники. А за декілька днів такий же автомобіль придбали їхні запорізькі колеги.

На момент покупки Santa Fe був найбільшим та найдорожчим автомобілем в модельному ряду Hyundai (у останні дні року корейці встигли презентувати в Україні нову, ще більшу та дорожчу, модель – Palisade).

Топова версія кросовера оснащується потужним 2,2-літровим дизельним двигуном, який видає близько 200 кінських сил. Мотор працює в парі з 8-ступінчастим «автоматом».

Кермо, передні крісла та задній диван обтягнуті шкірою та оснащені підігрівом. А приладова панель тут – цифрова. Водія і пасажирів розважає преміальна акустика Krell з дев’ятьма динаміками, сабвуфером та підсилювачем.

Навіщо «автодорівцям» саме такий автомобіль – питання риторичне. Можна лише відзначити, що базова версія, наприклад, більш скромного, але теж дуже непоганого кросовера Hyundai Tucson, коштувала б вдвічі дешевше.

5. Toyota Land Cruiser Prado

Найвища ціна: 1,46 млн грн;

Покупці: Служба зовнішньої розвідки, «Укравтодор», «Держохорона».

Toyota Land Cruiser Prado – без перебільшення, народний автомобіль в Україні. Це не просто найулюбленіший позашляховик українців. Prado входить до топ-10 бестселерів вітчизняного автомобільного ринку. При тому що ціни на авто стартують з 1,25 млн грн.

Люблять цей автомобіль й представники держави. За підрахунками «Главкома», саме Prado став найпопулярнішим позашляховиком тендерів 2020 року. Автомобіль купували одеські «автодорвці», Служба зовнішньої розвідки та Управління державної охорони.

Найдорожчий Prado отримали розвідники. Він коштував майже півтора мільйона. Автомобіль було додатково обладнано сейфом для документів та зброї. Під капотом 2,8-літровий дизельний двигун, який працює в парі зі 6-ступінчастим «автоматом».

З точки зору оперативної практичності, Land Cruiser Prado дуже схожий з Mitsubishi Pajero Sport. Це такий само великий та незграбний рамний позашляховик, який найбільш органічно почувається на бездоріжжі.

4. Volkswagen Caravelle

Найвища ціна: 1,5 млн грн;

Покупці: Служба зовнішньої розвідки.

Volkswagen Caravelle – хороший приклад практичного автомобіля для силових структур. Він міський та ергономічний. Єдине «але» у даному випадку – ціна. Служба зовнішньої розвідки купила чотири «Каравели» вартістю 1,5 млн грн кожна. Хоча, наприклад, «бусик» Peugeot Traveller коштує на пів мільйона дешевше. А ціни на Renault Trafic стартують з 900 тис. грн.

Volkswagen Caravelle оснащена дволітровим бензиновим мотором, який працює в парі з 7-ступінчастим «автоматом». Салон розраховано на вісім місць.

3. Volkswagen Amarok

Найвища ціна: 1,65 млн грн;

Покупці: Чернігівський національний технологічний університет, Лугинське лісове господарство.

Volkswagen Amarok – один з найдорожчих пікапів в Україні. Але, чомусь, саме цю модель минулого року вирішили обрати представники сфери освіти та лісового господарства. Чернігівський національний технологічний університет купив «Амарок» за 1,53 млн грн.

А ось Лугинське лісове господарство з Житомирщини витратило на таку ж модель 1,65 млн.

Доцільність покупки пікапа навчальним закладом під великим питанням. До «лісовиків» питань менше, але теж є. Найголовніше – навіщо було купувати такий дорогий автомобіль, коли не менш практичний пікап можна було б купити на 30-35% дешевше.

Наприклад, ціни на Mitsubishi L200 та Toyota Hilux стартують з 950 тис. грн. А якщо не крутити носом, то китайський Jac T8 взагалі обійдеться в 660 тис.

2. Toyota Highlander

Найвища ціна: 1,67 млн грн;

Покупці: Служба автодоріг Дніпропетровщини, «Укроборонпром».

Toyota Highlander – один з «найсвіжіших» автомобілів в Україні. Нове покоління найбільшого та найдорожчого кросовера «Тойоти» дебютувало у 2020 році. І відразу на нього знайшлись покупці в державних компаніях.

Подарунок до нового року зробило собі «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес», яке входить до складу державного концерну «Укроборонпром». Запоріжці купили Highlander зі скляним дахом за 1,64 млн грн.

Проте конструкторів переплюнула Служба автодоріг Дніпропетровщини. «Автодорівці» побалували себе такою ж моделлю в комплектації Premium, але на 300 тис. дорожче.

Highlander – флагманський кросовер Toyota. Він коштує дорожче за Land Cruiser Prado, і має повний набір сучасного обладнання – просунуті системи безпеки, шкіряний салон та панорамний дах.

Звісно, що Toyota Highlander – не найдешевший кросовер, який могли б собі обрати державні дорожники та конструктори.

1. Toyota Land Cruiser 200

Найвища ціна: 2,4 млн грн;

Покупці: ДБР, НБУ.

Toyota Land Cruiser 200 – справжня «мрія комбайнера» в Україні. У автомобіля багато спільного з Prado, але «двохсотка» ще більша та дорожча. Це найдорожчий автомобіль в лінійці Toyota в Україні.

Всього у минулому році на тендерах було куплено два таких авто. Державне бюро розслідувань купило собі позашляховик за 1,8 млн грн.

Але по-справжньому дорога версія «крузака» дісталася Національному банку. Він витратив лише на один автомобіль 2,4 млн грн.

Позашляховик оснащено 4,6-літровим бензиновим мотором, який видає приблизно 300 кінських сил. Як і будь який справжній позашляховик, Land Cruiser 200 має постійний повний привід.

Навіщо такий всюдихід слідчим та банкірам – питання, знову-таки, риторичне. За великим рахунком, потреби цих установ з головою могла б задовольнити Toyota Camry, яка б коштувала в 2-2,5 рази дешевше.

Віталій Єрмаков, для «Главкома»