«Фаст-фуд» на коні. Експерт розповів, які ресторани найбільше постраждали через коронакризу

Президент Української ресторанної асоціації Сергій Трахачов про те, як галузь переживає серію локдаунів

Президент Української ресторанної асоціації Сергій Трахачов в інтерв’ю «Главкому» розповів, як ресторанний бізнес постраждав під час карантину через пандемію коронавірусу.

Крім того, Трахачов наголосив, що «відчувати проблеми можуть ресторани будь-якого формату».

«Від фаст-фуду до елітних. Хоча, звичайно, ресторани високої категорії відчувають їх менше, але на коні при цьому перебувають фаст-фуди. Будь-яка економічна криза призводить до того, що більше за інших страждає середній сегмент. Бо гості дорогих ресторанів не такі чутливі до економічних змін і ходять туди стабільно, а фаст-фуд, окрім своїх старих відвідувачів, отримує додатковий потік клієнтів середнього цінового сегмента», – пояснив ресторатор.

За словами Трахачова, «стереотип, що дорогий ресторан всі цінники множить на 50 не відповідає дійсності».

«Насправді, у середньому, рентабельність ресторанного бізнесу є дуже невисокою – на рівні 12–15% від виторгу. Дорогий ресторан зі своїми високими цінами потребує більше вкладень в інтер’єр, персонал, продукти і так далі», – зазначив фахівець.

Нагадаємо, що в Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.