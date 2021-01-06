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    «Фаст-фуд» на коні. Експерт розповів, які ресторани найбільше постраждали через коронакризу

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    Трахачов наголосив, що &laquo;відчувати проблеми можуть ресторани будь-якого формату&raquo; - «Фаст-фуд» на коні. Експерт розповів, які ресторани найбільше постраждали через коронакризу
    Трахачов наголосив, що «відчувати проблеми можуть ресторани будь-якого формату»
    Фото з відкритих джерел

    Президент Української ресторанної асоціації Сергій Трахачов про те, як галузь переживає серію локдаунів

    Президент Української ресторанної асоціації Сергій Трахачов в інтерв’ю «Главкому» розповів, як ресторанний бізнес постраждав під час карантину через пандемію коронавірусу.

    Крім того, Трахачов наголосив, що «відчувати проблеми можуть ресторани будь-якого формату».

    «Від фаст-фуду до елітних. Хоча, звичайно, ресторани високої категорії відчувають їх менше, але на коні при цьому перебувають фаст-фуди. Будь-яка економічна криза призводить до того, що більше за інших страждає середній сегмент. Бо гості дорогих ресторанів не такі чутливі до економічних змін і ходять туди стабільно, а фаст-фуд, окрім своїх старих відвідувачів, отримує додатковий потік клієнтів середнього цінового сегмента», – пояснив ресторатор.

    За словами Трахачова, «стереотип, що дорогий ресторан всі цінники множить на 50 не відповідає дійсності».

    «Насправді, у середньому, рентабельність ресторанного бізнесу є дуже невисокою – на рівні 12–15% від виторгу. Дорогий ресторан зі своїми високими цінами потребує більше вкладень в інтер’єр, персонал, продукти і так далі», – зазначив фахівець.

    Нагадаємо, що в Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

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    Теги: бізнес продукти криза канікули ресторан президент карантин робота
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