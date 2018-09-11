Наступного року ціни ростимуть трохи повільніше, ніж у цьому - Гройсман



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Уряд розраховує держбюджет на наступний рік з інфляцією в 10% і дефіцитом в 2,2%

Наступного року рівень інфляції складе не більше 10%. Такий прогноз зробив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє Укрінформ у вівторок, 11 вересня.

«Для нас дуже важливо утримувати інфляцію нижче двозначної цифри, тобто, нижче 10%. В принципі, це те, що ми плануємо на наступний рік у державному бюджеті», - сказав Гройсман.

За його словами, також прогнозується зменшення граничного дефіциту з 2,4% до 2,2%. "Ось та рамка, яку ми повинні утримувати", - сказав Гройсман.

Прем'єр запевнив, що проект держбюджету на наступний рік до 15 вересня уряд передасть на розгляд Верховної Ради.

Відзначимо, за вісім місяців 2018 року споживчі ціни в Україні зросли на 3,6%, а в річному вимірі - на 11,7%.