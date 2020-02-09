Наступного тижня очікується падіння курсу долара. Що буде з гривнею
Курс долара може впасти до 24 гривень
Протягом наступного тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.
«Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,0/24,2 грн», – сказав він.
Як нагадав аналітик, ще в минулу п’ятницю долар на міжбанку зростав. Торги понеділка також відкрилися зростанням, вище позначки 25,1 грн, але після цього американська валюта відразу перейшла до зниження і падала аж до першої половини дня п’ятниці, після чого, у другій половині дня падіння долара зупинилося.
«Примітно, що падіння курсу долара за останній тиждень – це в чистому вигляді зміцнення гривні, і ніяк не пов’язано з якимись зовнішніми факторами. Гривня зміцнилася до долара, який у свою чергу зміцнювався до інших валют, починаючи від євро, закінчуючи рублем. Так, валютна пара євро/долар знизилася до 1,0950, а це мінімальне значення з початку жовтня минулого року», – зазначив Іосуб.
За минулий тиждень курс долара значно знизився до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 1,4-1,8%.
Так, з п’ятниці по п’ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 24,92 грн до 24,58 грн (-1,4%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», за цей же час знизилися з 25,03/25,05 до 24,57/24,60 (-1,8%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 24,83/25,10 до 24,39/24,63 (-1,8%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 1,1% до 1,0%.
Як повідомлялося, курс долара небезпечно покотився вниз. Чи витримає гривня. Головними причинами валютних «гойдалок» експерти називають дії експортерів.