Одесит обікрав банк на понад мільйон гривень - МВС



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Правоохоронці встановили, що чоловік зареєстрував юридичну особу, відкрив рахунок та отримав банківську картку

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, - поліція

В Одесі оголосили про підозру чоловіку, який за допомогою схеми вивів з банку понад мільйон гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Правоохоронці встановили, що чоловік зареєстрував юридичну особу, відкрив рахунок та отримав банківську картку.

«Ця фірма нібито реалізовувала товари по всьому світу. Далі на рахунок фірми надійшли кошти від підприємства-нерезидента за нібито сплату товарів. Після чого фігурант через мережу Інтернет оформив «повернення товару», — йдеться у повідомленні.

Відтак, поки банк проводив повернення транзакції фігурант з кількох банкоматів зняв понад мільйон гривень, які належали банку.

Чоловіку оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу, йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Як повідомлялося, поліція зловила молодика, який намагався обікрасти банк у Києві.