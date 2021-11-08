Найстаріша англомовна газета України Kyiv Post припиняє випуск

Власник ЗМІ висловив упевненість, що одного разу вдасться перезапустити газету «більше та краще»

Найстаріша щотижнева англомовна газета України Kyiv Post тимчасово припиняє випуск. До кінця року видання планують перезапустити чотирма мовами – українською, російською, англійською та арабською. Про це НВ бізнес розповів власник видання Аднан Ківан.

За його словами, було ухвалено рішення призупинити випуск Kyiv Post. Його «мають намір перезапустити».

«Ми зупиняємо випуск Kyiv Post і маємо намір його перезапустити. Видання виходитиме чотирма мовами – українською, російською, англійською та арабською. Ми вже набираємо команду. Сподіваюся, до кінця року проєкт буде відновлено», – повідомив він.

Джерело видання повідомило, що про закриття Kyiv Post не йдеться, а Кідван «має намір відкрити українську редакцію». За інформацією джерела видання, «загалом під питанням англомовний Kyiv Post».

Згодом інформацію про «негайне закриття на короткий час» опублікувала Kyiv Post. Аднан Ківан висловив упевненість, що одного разу вдасться перезапустити газету «більше та краще».

Він також подякував усій команді Kyiv Post та Брайану Боннеру «за його службу Україні та незалежній журналістиці останні 25 років». Брайан Бонер, головний редактор Kyiv Post, заявив, що піде у відставку.

Одеський забудовник Аднан Ківан купив Kyiv Post в українсько-британського бізнесмена пакистанського походження Мохаммада Захура у 2018 році. Тоді сума угоди не озвучувалася, але Захур стверджував, що сума угоди «набагато більше, ніж» $3,5 млн.

За даними сервісу Opendatabot, юрособа Kyiv Post – ТОВ Бізнесгрупп – у 2020 році отримало понад 13,3 млн грн доходу, відображені у звітності збитки склали 10,9 млн грн. Активи Бізнесгрупп оцінені в трохи більше ніж 4 млн, зобов’язання – 22,5 млн грн.

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