Депутатка Дмитрієва засвітила в Раді аксесуари вартістю 500 тис. грн (фото)

Модель годинника, як у Дмитрієвої, з діамантами від швейцарського бренду Jacob & Co, коштує $15 тисяч

Нардепка від «Слуги народу» Оксана Дмитрієва знову привернула увагу ЗМІ своїми коштовними сумочкою та аксесуарами. Журналісти «Страна» та «Новини.LIVE» сфотографували депутатку в годиннику вартістю 400 тис. грн та з сумочкою і намистом приблизно на 100 тис.

Так, в один із днів Дмитрієва з’явилася у парламенті в годиннику з діамантами від швейцарського бренду Jacob & Co, вартість якого на знижці сягає $9500. А початкова їхня ціна близько $15 тисяч (390 тис. грн).

Модель годинника, як у Дмитрієвої, називається Five Time Zone і крім місцевого часу показує, яка зараз година в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Токіо та Парижі. Циферблат годинника з білого золота, базель інкрустований діамантами 3,25 карата, а ремінець виконаний зі шкіри алігатора. Ця модель підходить як жінкам, так і чоловікам. Цікаво, що вона популярна серед реперів та футболістів. Голлівудські папараці бачили Jacob & Co на руці виконавця Джей Зі, легендарного гравця «Барселони» та збірної Бразилії Рональдіньо, а також 19-річного Ромео, сина Девіда та Вікторії Бекхем.

У декларації депутатки є цей хронометр. Там зазначено, що дата його набуття – 31.12.2010. Очевидно, що годинник куплений якраз за початкову ціну, а не на розпродажу.

4 листопада Дмитрієва засвітила у Раді модну сумочку від Lanvin та культове намисто від Chanel. Сукупна вартість усіх аксесуарів сягає близько 500 тис. грн.

До слова, раніше «Слуга» Шуляк вигуляла в Раду сережки вартістю понад 200 тис. грн.

Як раніше повідомлялося, депутатка від «Слуги народу» Олена Шуляк заявила, що вдягати на засідання Верховної Ради брендові речі – нормально. Хоча їй радили не «світити» у парламенті дорогий одяг, особливо сумки.

Як раніше писав «Главком», народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Савченко прийшла на засідання Верховної Ради з елітною сумкою за $4700, хоча у 2019 році отримувала соцдопомогу.

Також раніше «Слуга народу» Людмила Марченко вигуляла кольорові кросівки у парламенті.

Народна депутатка від «Слуги народу» Оксана Дмитрієва прийшла на засідання Верховної Ради 3 червня в новій сорочці Burberry.



