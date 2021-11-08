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    Депутатка Дмитрієва засвітила в Раді аксесуари вартістю 500 тис. грн (фото)

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    4 листопада Дмитрієва засвітила у Раді модну сумочку від Lanvin - Депутатка Дмитрієва засвітила в Раді аксесуари вартістю 500 тис. грн (фото)
    4 листопада Дмитрієва засвітила у Раді модну сумочку від Lanvin
    фото Новини.LIVE

    Модель годинника, як у Дмитрієвої, з діамантами від швейцарського бренду Jacob & Co, коштує $15 тисяч

    Нардепка від «Слуги народу» Оксана Дмитрієва знову привернула увагу ЗМІ своїми коштовними сумочкою та аксесуарами. Журналісти «Страна» та «Новини.LIVE» сфотографували депутатку в годиннику вартістю 400 тис. грн та з сумочкою і намистом приблизно на 100 тис.

    Так, в один із днів Дмитрієва з’явилася у парламенті в годиннику з діамантами від швейцарського бренду Jacob & Co, вартість якого на знижці сягає $9500. А початкова їхня ціна близько $15 тисяч (390 тис. грн).

    Модель годинника, як у Дмитрієвої, називається Five Time Zone і крім місцевого часу показує, яка зараз година в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Токіо та Парижі. Циферблат годинника з білого золота, базель інкрустований діамантами 3,25 карата, а ремінець виконаний зі шкіри алігатора. Ця модель підходить як жінкам, так і чоловікам. Цікаво, що вона популярна серед реперів та футболістів. Голлівудські папараці бачили Jacob & Co на руці виконавця Джей Зі, легендарного гравця «Барселони» та збірної Бразилії Рональдіньо, а також 19-річного Ромео, сина Девіда та Вікторії Бекхем.

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    Депутатка Дмитрієва засвітила в Раді аксесуари вартістю 500 тис. грн (фото)
    Депутатка Дмитрієва засвітила в Раді аксесуари вартістю 500 тис. грн (фото)
    Депутатка Дмитрієва засвітила в Раді аксесуари вартістю 500 тис. грн (фото)
    Депутатка Дмитрієва засвітила в Раді аксесуари вартістю 500 тис. грн (фото)
    Депутатка Дмитрієва засвітила в Раді аксесуари вартістю 500 тис. грн (фото)
    Депутатка Дмитрієва засвітила в Раді аксесуари вартістю 500 тис. грн (фото)

    У декларації депутатки є цей хронометр. Там зазначено, що дата його набуття – 31.12.2010. Очевидно, що годинник куплений якраз за початкову ціну, а не на розпродажу.

    4 листопада Дмитрієва засвітила у Раді модну сумочку від Lanvin та культове намисто від Chanel. Сукупна вартість усіх аксесуарів сягає близько 500 тис. грн.

    До слова, раніше «Слуга» Шуляк вигуляла в Раду сережки вартістю понад 200 тис. грн.

    Як раніше повідомлялося, депутатка від «Слуги народу» Олена Шуляк заявила, що вдягати на засідання Верховної Ради брендові речі – нормально. Хоча їй радили не «світити» у парламенті дорогий одяг, особливо сумки.

    Як раніше писав «Главком», народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Савченко прийшла на засідання Верховної Ради з елітною сумкою за $4700, хоча у 2019 році отримувала соцдопомогу.

    Також раніше «Слуга народу» Людмила Марченко вигуляла кольорові кросівки у парламенті.

    Народна депутатка від «Слуги народу» Оксана Дмитрієва прийшла на засідання Верховної Ради 3 червня в новій сорочці Burberry.

    Читайте також: Які сумки носять депутатки зі «Слуги народу» (фото)


    Теги: ЗМІ Верховна Рада речі партія Слуга народу
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    Депутатка Дмитрієва засвітила в Раді аксесуари вартістю 500 тис. грн (фото)