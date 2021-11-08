Телеведуча Лідія Таран потрапила у ДТП: подробиці аварії

Таран: «Мій драйвер молодець, тому що встиг загальмувати та змінити смугу. Інакше мене б вже не було»

Телеведуча Лідія Таран потрапила в страшну ДТП, коли поверталася вчора ввечері додому. Вона їхала в таксі додому. Автівка, в якій була Лідія, врізалася в іншу. Як розповіла жінка на своїй сторінці в Instagram, подія сталася вчора ввечері.

«Викликала таксі. Сіла на заднє сидіння. Подзвонила малій, що через 10 хвилин буду вдома. І опа ‒ через 5 секунд після удару лобом об переднє сидіння викочувалася з машини у вогні», ‒ описала ситуацію ведуча.

Вона зазначила, що заняття спортом дуже важливі, оскільки це допомогло вибратися швидко з машини.

Лідія Таран зазначила, що сідати в таксі біля водія дуже небезпечно. Їй пощастило, через те, що задні двері не заблокувалися, і вона змогла вибратися швидко з машини.

«Дивом не заблокувало задні двері. Ніколи! Чуєте! Ніколи не сідайте біля водія, бо передні двері потім відкривали спецтехнікою», ‒ додала вона.

Телеведуча розповіла, що причиною ДТП стали учасники іншої аварії. Вони не поставили на дорозі трикутник ‒ попереджувальний знак про те, що попереду сталася ДТП.

Однак водій таксі, за словами Таран, зорієнтувався швидко.

«Мій драйвер молодець, тому що встиг загальмувати та змінити смугу. Інакше мене б вже не було», ‒ зізналася телеведуча.

Лідія повідомила, що з нею все гаразд. Втім, після інциденту у неї здерта асфальтом рука, садна на ліктях та побите коліно.

«Ну і трохи лоб болить. Але це така дрібниця у порівнянні з тим, від чого я була так близько», ‒ додала ведуча.

Нагадаємо, у липні інша відома телеведуча Соломія Вітвіцька потрапила у ДТП у Києві.

До слова, у Києві водій за кермом легковика «Акура» наїхав на відому ведучу і журналістку Наталію Влащенко, переїхавши їй ногу. Інцидент стався на розі вулиць Короленківської та Жилянської в Голосіївському районі столиці. Після цього чоловік в авто просто зник.