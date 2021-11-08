Корупція та офшори витіснили новини про війну в світових ЗМІ
Є побоювання, що у владних структурах є дефіцит необхідної інформації
Коли я чую заяви від представників влади, що в США лише зараз (зокрема в нещодавній резонансній статті The Washington Post») почали з'являтися статті про війну Росії проти України – це викликає вже не здивування, а побоювання, що у владних структурах є дефіцит необхідної інформації.
Нагадаю хоча б про цей матеріал, який ще у 2017 році побачили понад 1,3 млн підписників «The Washington Post» (друковане видання та електронна розсилка). Враховуючи, що читачів більше, ніж підписників, загалом це – кілька мільйонів читачів у США (в тому числі конгресмени, сенатори, Адміністрація США, аналітичні центри, лідери думок, ЗМІ).
Так, проблема є, але вона виникла десь з кінця 2019 року, коли статті про українську героїчну оборону своєї країни і Європи від агресії Росії витіснили матеріли про корупцію і офшори.
Тому треба не казати, що статті в американських ЗМІ про зростаючу військову загрозу від Росії – це фейки, а навпаки більше розміщувати подібних матеріалів у медіа США та інших країн від офіційних представників України.
Джерело: Блог Валерія Чалого