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    Думки вголос

    Корупція та офшори витіснили новини про війну в світових ЗМІ

    • Валерій Чалий

      Надзвичайний і Повноважний Посол України у США

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Війна триває з 2014-го року, й американські ЗМІ постійно пишуть про наш конфлікт - Корупція та офшори витіснили новини про війну в світових ЗМІ
    Війна триває з 2014-го року, й американські ЗМІ постійно пишуть про наш конфлікт
    фото: Міноборони України

    Є побоювання, що у владних структурах є дефіцит необхідної інформації

    Коли я чую заяви від представників влади, що в США лише зараз (зокрема в нещодавній резонансній статті The Washington Post») почали з'являтися статті про війну Росії проти України – це викликає вже не здивування, а побоювання, що у владних структурах є дефіцит необхідної інформації.

    Нагадаю хоча б про цей матеріал, який ще у 2017 році побачили понад 1,3 млн підписників «The Washington Post» (друковане видання та електронна розсилка). Враховуючи, що читачів більше, ніж підписників, загалом це – кілька мільйонів читачів у США (в тому числі конгресмени, сенатори, Адміністрація США, аналітичні центри, лідери думок, ЗМІ).

    Так, проблема є, але вона виникла десь з кінця 2019 року, коли статті про українську героїчну оборону своєї країни і Європи від агресії Росії витіснили матеріли про корупцію і офшори.

    Тому треба не казати, що статті в американських ЗМІ про зростаючу військову загрозу від Росії – це фейки, а навпаки більше розміщувати подібних матеріалів у медіа США та інших країн від офіційних представників України.

    фото зі сторінки автора

    фото зі сторінки автора

    Джерело: Блог Валерія Чалого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЗМІ США війна влада
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    Корупція та офшори витіснили новини про війну в світових ЗМІ