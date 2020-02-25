Єрмак «загубив» кілька мільйонів в своїй е-декларації



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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час пресконференції для ЗМІ

Керівник Офісу президента через тиждень після оприлюднення електронної декларації за 2019 рік вніс до неї правки

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 21 лютого опублікував виправлений варіант електронної декларації за 2019 рік.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт НАЗК.

Згідно з новим документом, раніше задекларовану суму 1 млн 262 тис. грн кредиту в АТ «Альфа-Банк», який був взятий ще в 2006 року, високопосадовець замінив на 4 млн 377 тис. грн.

Крім цього, Єрмак дописав, що є членом Всеукраїнської громадської організації «Союз фахівців у галузі охорони психічного здоров’я України» і входить до органів її правління.

Як повідомляв «Главком», 11 лютого президент призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.

14 лютого на сайті НАЗК з’явилася електронна декларація за 2019 рік, яка належить Єрмаку. Зокрема, за минулий рік Єрмак отримав 225,8 тис. грн сукупного доходу з них 151 тис. грн становив дохід від зайняття підприємницькою діяльністю і 102,4 тис. грн зарплати.

На банківських рахунках декларант зберігав 27,4 тис. грн, готівкою - $347 тис. і 50 тис. євро.

Крім цього, Єрмак позичив 1,38 млн грн столичному ТОВ «Гарнет Інтернешнл Медіа Груп», власником якої є він та його рідний брат Денис. Також ця ж фірма має борг перед декларантом на загальну суму 8,31 млн грн.

У власності глави Офісу президента є квартира площею 107,8 кв. м у Києві. Іще задекларував автомобіль Toyota Camry, 2015 року, яка у нього в користуванні.

В е-декларації також зазначено, що Єрмак має корпоративні права у дев’яти підприємствах, а в 12 фірмах є кінцевим бенефіціаром.