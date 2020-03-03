НАЗК запустило гарячу лінію для суб'єктів декларування



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Суб’єкти декларування можуть отримати консультацію від фахівців НАЗК

Сервіс надання консультацій працює цілодобово - в автоматичному режимі можна отримати відповіді на найпоширеніші запитання

У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрили багатоканальну гарячу лінію для суб'єктів декларування.

Про це інформує пресслужба НАЗК.

«2 березня в Національному агентстві з питань запобігання корупції почала працювати багатоканальна гаряча лінія, за якою надаються відповіді на питання щодо заповнення декларацій та роботи з реєстром декларацій: +38(044)200-06-94», - йдеться у повідомленні.

Суб’єкти декларування можуть отримати консультацію від фахівців НАЗК від понеділка до п’ятниці - з 8:00 до 18:00 без перерви.

У НАЗК зазначають, що сервіс надання консультацій працює цілодобово - в автоматичному режимі можна отримати відповіді на найпоширеніші запитання, які виникли у суб’єктів декларування з початку кампанії подання щорічних декларацій.

Окрім цього, на офіційному сайті НАЗК для суб’єктів декларування передбачена можливість подати своє запитання в електронній формі або за адресою: [email protected]

В Нацагентстві також нагадують, що інформація стосовно заповнення декларацій на постійній основі розміщується в публічному Telegram-каналі НАЗК та на офіційній сторінці у Facebook.

Раніше у НАЗК пояснили, які доходи не потрібно вказувати у декларації.