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    Економіка та фінанси

    НАЗК запустило гарячу лінію для суб'єктів декларування

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    Суб&rsquo;єкти декларування можуть отримати консультацію від фахівців НАЗК&nbsp; - НАЗК запустило гарячу лінію для суб'єктів декларування
    Суб’єкти декларування можуть отримати консультацію від фахівців НАЗК 

    Сервіс надання консультацій працює цілодобово - в автоматичному режимі можна отримати відповіді на найпоширеніші запитання

    У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрили багатоканальну гарячу лінію для суб'єктів декларування.

    Про це інформує пресслужба НАЗК.

    «2 березня в Національному агентстві з питань запобігання корупції почала працювати багатоканальна гаряча лінія, за якою надаються відповіді на питання щодо заповнення декларацій та роботи з реєстром декларацій: +38(044)200-06-94», - йдеться у повідомленні.

    Суб’єкти декларування можуть отримати консультацію від фахівців НАЗК від понеділка до п’ятниці - з 8:00 до 18:00 без перерви.

    У НАЗК зазначають, що сервіс надання консультацій працює цілодобово - в автоматичному режимі можна отримати відповіді на найпоширеніші запитання, які виникли у суб’єктів декларування з початку кампанії подання щорічних декларацій.

    Окрім цього, на офіційному сайті НАЗК для суб’єктів декларування передбачена можливість подати своє запитання в електронній формі або за адресою: [email protected]

    В Нацагентстві також нагадують, що інформація стосовно заповнення декларацій на постійній основі розміщується в публічному Telegram-каналі НАЗК та на офіційній сторінці у Facebook.

    Раніше у НАЗК пояснили, які доходи не потрібно вказувати у декларації.

    декларація НАЗК Україна фінанси
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