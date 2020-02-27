Офіс Рябошапки відкрив доступ до декларацій всіх прокурорів



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Обмеження щодо декларацій прокурорів були введені у березні 2018 на підставі Закону «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»

Вся інформація про статки прокурорів Офісу генерального прокурора, а також колишніх працівників ГПУ та їх близьких родичів стане відкритою

Офіс генерального прокурора України відкрив доступ до всіх даних декларацій нинішніх прокурорів Офісу, а також колишніх співробітників Генеральної прокуратури України (ГПУ).

Про це повідомляє пресслужба Офіс генпрокурора.

Зазначається, що відповідне рішення прийняв заступник генерального прокурора Гюндуз Мемедов, скасувавши спеціальні заходи безпеки до ряду посадових осіб Офісу генерального прокурора, які були застосовані попереднім керівництвом ГПУ.

«Відтепер вся інформація про статки прокурорів Офісу генерального прокурора, а також колишніх працівників ГПУ та їх близьких родичів стане відкритою і кожен громадянин матиме змогу ознайомитися з нею на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції», - повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що обмеження були введені у березні 2018 на підставі Закону «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».

Нагадаємо, восени минулого року НАЗК завершило розсекречення електронних декларацій військових прокурорів.